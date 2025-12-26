はなまる（香川県高松市）が展開する讃岐うどんチェーン「はなまるうどん」が、12月31日大みそか限定で「年越し天ぷらパック」を販売します。「年越し天ぷらパック」は、「上海老天」と「野菜かき揚げ」がラインアップ。

【画像】お…おいしそう！ はなまるうどんの”年越し天ぷら”を見る！

大みそか限定販売の「上海老天」は、同店で通常販売している「大海老天」を上回るサイズ。弾力があり、火を通してもプリプリ感が残るブラックタイガーを各店舗で揚げています。

価格は「上海老天」2本セットが700円（以下、税込み）、「野菜かき揚げ」2個セットが340円。「上海老天」は1本360円でも購入できます。

同社は「年越し天ぷらは、店内でのお召し上がりはもちろん、ご自宅での年越しそば・うどんのトッピングとしても最適です。はなまるの年越し天ぷらとともに、大みそかの特別なひと時をお過ごしください」とアピールしています。

「年越し天ぷらパック」は一部店舗を除く、全国のはなまるうどんで販売。販売予定数がなくなり次第、販売終了します。店舗により販売予定数は異なります。