デジタルマーケティングの総合支援会社であるデジタルアスリート株式会社の長橋真吾氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【裏側公開】手数料20%は妥当か？広告代理店の「全業務」を暴露します」と題した動画を公開。多くの企業が抱く「広告代理店の手数料20%は高いのではないか」という疑問に対し、インハウス化との比較を通じて、手数料の妥当性と代理店の業務実態についてプロの視点から解説した。



長橋氏はまず、「代理店に手数料を20%払って業務を委託する方がいいのか、インハウス化して20%削減した方がいいのか」という問いに対し、「結論、インハウスの方がいいと思う」としながらも、「インハウスというのはすごく難しい」と釘を刺す。海外では代理店利用とインハウス化が半々になるなど、インハウス化の流れは確実に来ているとしながらも、多くの企業がその難しさを理解しないまま移行を検討している現状に警鐘を鳴らした。



長橋氏が指摘するインハウス化の最大の障壁は、人材の確保と育成だ。優秀な広告運用担当者は、独立して複数のクライアントを持った方が収入が高くなる傾向にあり、「社員の40～50万円という給料で、その会社の運用だけをやっていると、その人はどうなるか？」と問いかける。特定企業の運用に特化することは、担当者のキャリアアップを阻害する可能性があり、結果として優秀な人材を社内に留めておくことが困難になると説明。育成しても離職するリスクも高く、「社内で育成しなきゃいけないのが前提」になるため、育成コストや仕組み作りが不可欠だと述べた。



長橋氏は、「手数料20%が高い」という一点だけでインハウス化に踏み切る前に、代理店が裏でどのような業務を担っているかを把握すべきだと主張する。具体的には、アカウント設計・構築、キーワード・ターゲティング選定、クリエイティブ制作・改善、LP改善、タグ設定・管理、レポート作成・分析、改善提案など、その業務は多岐にわたる。これらの膨大な業務を自社で再現できるのかを冷静に判断することが重要であり、「手数料20%が高いからという論点でインハウスにいっちゃうと、思った以上に苦戦する」と強調した。



最終的に長橋氏は、代理店に依頼するにせよインハウス化するにせよ、「どちらにしろ知見を身につけていただくことが必要」と結論づける。安易な判断は失敗につながるため、まずは代理店が担う業務の全貌を理解し、自社のリソースや戦略と照らし合わせて最適なパートナーシップの形を模索することが、広告活用の成功の鍵となると語った。