芳根京子、生田絵梨花と顔寄せ合う仲良しショットにファン歓喜「2人とも推しだから嬉しい」
女優の芳根京子が26日、自身のInstagramを更新した。元乃木坂46で女優の生田絵梨花とクリスマスを過ごしたことを報告し、仲睦まじい2ショットを公開して話題となっている。
芳根は「昨夜はいくちゃんとクリスマス 素敵なクリスマスをありがとう！！！」とつづり、生田との交流を明かした。投稿された写真では、二人が顔を寄せ合い、楽しげな表情でピースサインをする様子が収められている。
また、年末に向けて「クリスマスが終わるとびっくりするくらいあっという間に駆け抜けていくよねぇ」と心境を記し、「より一層体調に気をつけて過ごそうと思います。どうか皆さんもご自愛くださいね」とファンを気遣うメッセージも添えた。
この投稿には、ファンから「羨ましい限りのクリスマス」「楽しそうでお二人とも素敵」「めちゃくちゃ楽しそうな笑顔」「女神2人！2人とも推しだから嬉しいショット！」といったコメントが殺到。二人の仲の良さを喜ぶ声が多数寄せられている。
芳根は「昨夜はいくちゃんとクリスマス 素敵なクリスマスをありがとう！！！」とつづり、生田との交流を明かした。投稿された写真では、二人が顔を寄せ合い、楽しげな表情でピースサインをする様子が収められている。
また、年末に向けて「クリスマスが終わるとびっくりするくらいあっという間に駆け抜けていくよねぇ」と心境を記し、「より一層体調に気をつけて過ごそうと思います。どうか皆さんもご自愛くださいね」とファンを気遣うメッセージも添えた。
この投稿には、ファンから「羨ましい限りのクリスマス」「楽しそうでお二人とも素敵」「めちゃくちゃ楽しそうな笑顔」「女神2人！2人とも推しだから嬉しいショット！」といったコメントが殺到。二人の仲の良さを喜ぶ声が多数寄せられている。