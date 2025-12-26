2025年も、多くの“事件”が物議を醸す年となった。本誌が掲載した記事のなかで、とくに反響が大きかった記事の数々を、“炎上事件簿”という形で振り返る。（10月22日配信記事を再掲。記事は原文ママ）

10月21日、明治の冬期限定チョコレート『メルティーキッス』イメージキャラクターが、女優・新垣結衣から出口夏希に交代した。2011年から14年間、CM出演を続けてきた新垣の卒業に、ファンから悲しみの声があふれている。

「例年、10月ごろには、新垣さんのメルティーキッスのCMが流れるのが恒例だったので、SNS上では卒業にショックを受ける声が相次ぎました。新垣さんは、ちょうど5月から、同社の新しいチョコ商品『生のとき』のCMに起用されているため、世代交代という流れなのかもしれません。

しかし同じタイミングで、6年ほどCMに出演してきた『ソフラン アロマリッチ』シリーズのアンバサダーが広瀬すずさんに変わるなど、ここ数年のタレント活動が激減していることから、新垣さんの“電撃引退”を心配する人も少なくないんです」（芸能記者）

こうした世間の心配を加速させたのが、2021年5月に婚約を発表した夫・星野源の“不穏発言”だった。星野は2025年5月から、国内9都市と台北、上海、ソウルをまわる6年ぶりの全国＆アジアツアーを開催し、10月19日に最終日を迎えていた。この日、5カ月にわたるツアーの締めくくりとして、星野は観客にお辞儀をしながら「さようなら」という言葉を投げかけたという。

「なんということはない言葉ですが、ふだんは『また会いましょう』という言葉が定番だそうで、ファンからは『ちょっと不安になっちゃった』『どう受け取ればいいのか』と動揺する声があがっていました。終盤のMCでは『この6年、いろんなことがあって本当にうんざりでした』という発言もあったといいます。ちょうど2025年3月、星野さんが8年続けてきた音楽番組『おげんさんといっしょ』（NHK）が終了したことも、動揺に拍車をかけているようです」（同前）

夫婦ともに仕事量を減らしていることが、今後、どう影響してくるのか。Xでは、夫婦での“隠居説”を推測する流れが起き始めている。

《ここ最近の動き的にフェードアウトというか、ご隠居の方向に動いてるんじゃないかと思い始めてきた》

《割と近い将来引退、隠居されてしまうのだろうか》

《星野夫婦引退しないよね…?》

ファンは、単なる杞憂に終わればいいと願っている。