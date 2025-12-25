千葉県・銚子市の犬吠埼にある老舗ホテルがかき入れ時のいま、音信不通となっています。一体何が起きているのでしょうか?

【写真で見る】「オーナーが変わってから評判が落ちた」という老舗のホテル

初日の出の名所ホテルが音信不通に…一体なぜ?

日本一早い初日の出が見られる場所として知られている、千葉県銚子市の犬吠埼。



この初日の出を目当てに予約する人も多い老舗ホテルで、いま…

記者

「こちらのホテルの入り口には『本日休館』という張り紙が貼られています」

銚子市観光協会によると、11月中旬頃から「連絡が取れない」という問い合わせが予約客などから相次いでいるといいます。





地元の人に話を聞くと…

近隣住民

「（ホテルニュー大新は）夏は少しぐらいお客さんがいたのかな。2〜3週間前かな、もうやってないのかなと感じた」

一体何が起きているのでしょうか。



25日、老舗ホテルのオーナーと面識がある犬吠埼温泉協議会の会長に話を聞きました。

犬吠埼温泉協議会 梅津佳弘 会長

「初めてお会いしたのは2024年の7月だったと思います。『あのオーナーは中国の方なんですよ』と紹介されて」

東京商工リサーチによると、「2024年6月にオーナーが変わってからホテルの評判は落ち、売り上げは半分ほどになり11月、営業停止に」また、「賃金未払いのため、多くの従業員が退職した」と伝えています。



さらに、こちらのホテルでは、源泉をくみ上げている施設から湯を送ってもらう「分湯」で営業していて、そこでもトラブルがあったといいます。

犬吠埼温泉協議会 梅津佳弘 会長

「『分湯元から代金が未納になっている』という連絡があった。現在は未納のままと聞いております」

宿泊予定者は周辺施設で相談可能

井上貴博キャスター:

人気の場所なので、予約は取ったが、今こんな状態になっているのを知らない人もいると思います。



犬吠埼温泉協議会によると、「ホテルニュー大新」の宿泊予定者は、周辺の宿泊施設の予約状況次第で受け入れ相談可能だということです。