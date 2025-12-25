マシンガンズ滝沢秀一、ごみ袋のXmasメッセージに感激「ありがとう」心温まる投稿に反響
「ごみ清掃芸人」としても知られるお笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一が、自身のX（旧Twitter）を更新。クリスマスに起きた心温まる出来事を報告し、反響を呼んでいる。
滝沢は「【今日のごみトリビア】」と切り出し、1枚の写真を投稿。そこには、ごみ袋に油性ペンのようなもので「メリークリスマス いつもありがとうございます」という感謝のメッセージが書かれている様子が写っている。
この写真について、滝沢は「メッセージを書いてくれる方もいます！」と報告。「こういうごみを受け取ると、いつもごみ清掃員のことを思ってくれて、ありがとうと思います。メリークリスマス！」と、住民からの温かい心遣いへの感謝をつづった。現役のごみ清掃員として働く滝沢ならではの、日常の一コマを切り取った投稿だ。
この心温まるエピソードには、ファンから多くのコメントが寄せられた。
投稿には「こういうメッセージは、心に染みますよね」「私も書けばよかった」といった共感の声のほか、「クリスマスのホールケーキの箱は、古紙回収には出せないんでしたよね」など、ごみの分別に関する質問も集まっている。
【今日のごみトリビア】— マシンガンズ滝沢 (@takizawa0914) December 24, 2025
メッセージを書いてくれる方もいます！こういうごみを受け取ると、いつもごみ清掃員のことを思ってくれて、ありがとうと思います。メリークリスマス！#ゴミ清掃員の日常 pic.twitter.com/gIUtgnRdai