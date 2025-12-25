¼íÌî±Ñ¹§¡¡¸æ¼ë°õ¤ÎÅ¾Çä¡Ö¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×º£Ç¯¤â¡Ö¿´¤ò¹þ¤á¤Æ½ñ¤¤Þ¤¹¡×¤âÃí°Õ´µ¯¡¡²áµî¤Ë10ÇÜ°Ê¾å¤Ç¡Ä
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¼íÌî±Ñ¹§¡Ê43¡Ë¤¬25Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£º£Ç¯¤âÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¼Â²È¤ÎµÜ¾ë¸©¡¦Ý¯ÅÄ»³¿À¼Ò¤ÇÊô»Å¤¹¤ë¤¬¡¢»²ÇÒµÒ¤ØÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¡£
¡¡¼Â²È¤ÎµÜ¾ë¸©¡¦Ý¯ÅÄ»³¿À¼Ò¤ÎÂè39ÂåµÜ»Ê¤Ç¤â¤¢¤ë¼íÌî¡£ËèÇ¯¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¤Ï¼Â²È¤Î¿À¼Ò¤ÇÊô»Å¤·¡¢»²ÇÒ¼Ô¤Ø¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¸æ¼ë°õ¤â½ñ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòÇ¯¤Ï¡ÖÈþÊ¸»ú¡×¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢600Ëç°Ê¾å½ñ¤¤¤¿¤¿¤á¤Ë¡ÖÏÓ²õ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡ÈÂå½þ¡É¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤â»öÁ°¤Ë¸æ¼ë°õ¤ò½àÈ÷¤¹¤ë¤È¤·¡Ö¤ªÅÏ¤·¤¹¤ë·Á¡×¤ò¤È¤ë¤¬¡Ö1Ëç1Ëç¡¢¿´¤ò¹þ¤á¤Æ½ñ¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¤Þ¤¿¡ÖµîÇ¯¤È¤«¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä°ìºòÇ¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¸æ¼ë°õ¤ò¤Ç¤¹¤Í¥á¥ë¥«¥ê¤ÇÈÎÇä¡¢¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¡£
¡¡23Ç¯1·î9Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö¤ªÀµ·î¤Ë½ñ¤¤¤¿¡¢¸æ¼ë°õ¤¬Å¾Çä¤µ¤ì¤Æ¤ë¤À¤È?!¥·¥ç¥Ã¥¯¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡ÖÇã¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤¿¼íÌî¤Ï¡Ö¤·¤«¤â¸«¤¿¤é¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£10ÇÜ°Ê¾å¤ÎÃÍÃÊ¤Ç¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö1Ëç1Ëç¿´¹þ¤á¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¤ä¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Å¾Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡ÖÇã¤¦¤Î¤â¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¡È¸æ¼ë°õ10Ëç¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï1¿Í1Ëç¡£¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ï¤ä¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤ª´ê¤¤¤·¤¿¡£