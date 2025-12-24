【獅子座】週間タロット占い《来週：2025年12月29日〜2026年1月4日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年12月29日〜2026年1月4日）の【獅子座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『恋愛面では自然体の方が深まるようです』
｜総合運｜ ★★★★★
自分では望んでいない方向に進んでいくのですが、意外にその方が楽しいです。気持ち的にも完全にスッキリはしなくても安心感が増えます。仕事や公の場では実力の高さを色々な人に見せていけるでしょう。ただ、それによって対人面での不和が起きてしまいそうです。
｜恋愛運｜ ★★★★☆
賢く計算ができない時があります。でもその方が相手に思いが伝わりやすく、相手も自然体でいられることが増えるようです。目の前のことを大事にしていくと良いでしょう。シングルの方は、自分のスタイルを変更できない人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が他の人には見せない一面を見せてくれます。
｜時期｜
12月30日 流れを変えていく ／ 12月31日 良い情報が入る
｜ラッキーアイテム｜
宅配ご飯
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞