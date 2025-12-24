¡ÚSeria¡Û²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¤¥Æ¥àÈ¯Çä¡ª
¥¨¥¤¥³¡¼¤è¤ê¡¢100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¡ØSeria¡Ù¤Ë¤Æ¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤Î¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¯¥¦¥¬¡Ù¤È¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼W¡Ê¥À¥Ö¥ë¡Ë¡Ù¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤È¤Ï¡¢1971Ç¯¤ÎÊüÁ÷³«»Ï°ÊÍè¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¸¶ºî¡¦ÀÐ¥Î¿¹¾ÏÂÀÏº¤ÎÆÃ»£¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡£
¤½¤ó¤Ê²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¯¥¦¥¬¡Ù¤È¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼W¡Ù¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¯¥¦¥¬¡Ù¤Ï2000Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Ê¿À®¥é¥¤¥À¡¼Âè1ÃÆ¤È¤Ê¤ëºîÉÊ¡£¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼W¡Ê¥À¥Ö¥ë¡Ë¡Ù¤Ï2009Ç¯¤ËÊüÁ÷¡¢2¿Í¤Ç1¿Í¤Î¥é¥¤¥À¡¼¤ËÊÑ¿È¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿ºîÉÊ¤À¡£
¾¦ÉÊ¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥×¡×¡Ö¤á¤¸¤ë¤·¥Á¥ã¡¼¥à¡×¡Ö¥Õ¥©¥ó¥¿¥Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¡×¡Ö¥Ö¥é¥¤¥ó¥É´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡×¡Ö¥¹¥¯¥¨¥¢¥¸¥Ã¥Ñ¡¼ÂÞ¡×¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥¯¥ê¥¢¥«¡¼¥É¡×¤Î6¼ïÎà¡£
¥¯¥¦¥¬¤ÈW¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥Õ¥©¡¼¥à¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿»Ñ¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸«¤Ä¤±¤¿¤éÂ¨Çã¤¤¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ÊC¡ËÀÐ¿¹¥×¥í¡¦Åì±Ç
