¸°»³Í¥¿¿¤Ï¡Ö¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤ÈÉã¡¦ÀµÏÂ¥³¡¼¥Á¡¡¸ÞÎØ¤Ø¸þ¤±¡Ö¼«¿®¡×¤¬²ÝÂê
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØÂåÉ½¤ò¤«¤±¤¿¶ÛÄ¥´¶¤Î¤Ê¤«¡¢ºÇ½ª¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¥ß¥¹¤ò¤¹¤ëÁª¼ê¤¬Â³½Ð¤·¤¿Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥Õ¥ê¡¼¡Ê12·î20Æü¡Ë¡£ºÇ½ª³êÁö¼Ô¤Î¸°»³Í¥¿¿¡Ê¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª¡¿ÃæµþÂç¡Ë¤Ï£²°Ì¤ËÂçº¹¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢¸ÞÎØÂåÉ½¤ò·è¤á¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¤ò¥¥¹¡õ¥¯¥é¥¤¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢Î¾¼ê¤Ç´é¤ò¤ª¤ª¤Ã¤Æ¹æµã¤·¤¿¡£
¡¡¸°»³¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¹¤®¤Æ......¡£Í¥¾¡¤·¤¿¤«¤é¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ï¼å¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤¬°î¤ì½Ð¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£ËÜÅö¤Ï¿ÍÁ°¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤êµã¤¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ö¥ï¡¼¥Ã¤ÈÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤¬º£¤Î¼ÂÎÏ¤À¤È»×¤¦¤·¡¢¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤òÍ¥¾¡¤·¡¢¸ÞÎØÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¸°»³Í¥¿¿
¡¡ÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Éã¤ÎÀµÏÂ¥³¡¼¥Á¤â¡ÖÁ´ÆüËÜ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆÃÊÌ¤Ê»î¹ç¤Ê¤Î¤Ç¡¢·ë²Ì¤À¤±¤ò¸«¤ì¤Ð¤¹¤´¤¯ËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢´¶³´¿¼¤¤¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À±éµ»¤Ç¤Ï¡¢Æü¡¹¸ý¤ò¤¹¤Ã¤Ñ¤¯¤·¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬Âç°ìÈÖ¤Ç½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¿¤Ö¤ó¡¢ËÍ¤Î¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¿´¤Ë»É¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢ËÜÅö¤Ë¤ï¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç²ù¤·µã¤¤ò¤·¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡12·î¾å½Ü¤ÎGP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤ä¤Ã¤È¾è¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡¢¹ç·×300ÅÀÂæ¡£º£²ó¤ÎÁ´ÆüËÜ¤ÏÈó¸øÇ§µÏ¿¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¤µ¤é¤Ë¿¤Ð¤·¤Æ¸ÞÎØÂåÉ½¤ò·è¤á¤ë¤Î¤¬ºÇÂç¤ÎÌÜÉ¸¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡12·î19Æü¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Á°È¾¤Î£´²óÅ¾¥È¡¼¥ë¡¼¥×¡Ü£³²óÅ¾¥È¡¼¥ë¡¼¥×¤È£´²óÅ¾¥µ¥ë¥³¥¦¤Ï¡¢GOE¡Ê½ÐÍè¤Ð¤¨ÅÀ¡Ë²ÃÅÀ¤Ç¤È¤â¤Ë£´ÅÀÂæ¤ò¤â¤é¤¦Ç¼ÆÀ¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤Ë¡£¸åÈ¾¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¸ºÅÀ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÆÀÅÀ¤Ïº£µ¨£²ÅÙÌÜ¤Î100ÅÀÂæ¤È¤Ê¤ë104.27ÅÀ¤Ç¡¢¹ç·×300ÅÀÄ¶¤¨¤Î½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤¿¡£¡Ú¸ÞÎØ¤Ø¤Î²ÝÂê¤Ï¡Öµ¤»ý¤Á¡×¡Û
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤Ï¿´¤Î¤Ê¤«¤Ë¾¯¤·¥Ö¥ì¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£½øÈ×¤Î£´²óÅ¾¥µ¥ë¥³¥¦¤È£´²óÅ¾¥È¡¼¥ë¡¼¥×¤Ï´°àú¤Ë·è¤á¡¢£³²óÅ¾¥ë¥Ã¥Ä¤â½À¤é¤«¤¯Ä·¤Ö¡£¤·¤«¤·¡¢¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤«¤é¤Î£³Ï¢Â³¥¸¥ã¥ó¥×¤Ï¡¢£³Ï¢Â³¤³¤½À®Î©¤µ¤»¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÇ½é¤Î¥¢¥¯¥»¥ë¤¬¥Ñ¥ó¥¯¤·¤Æ¥·¥ó¥°¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥·¥Ã¥È¥¹¥Ô¥ó¸å¤Î£´²óÅ¾¥È¡¼¥ë¡¼¥×¤ÏÅ¾ÅÝ¤·¤ÆÏ¢Â³¥¸¥ã¥ó¥×¤Ë¤Ç¤¤º¡¢´ðÁÃÅÀ¤ò²¼¤²¤ë·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¤¬¤¹¤´¤¯¤è¤«¤Ã¤¿¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢ÌÂ¤¤¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¯¤·ÁÀ¤¤¤¹¤®¤¿¤Î¤«¡¢¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¸°»³¤Ï¸À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀµÏÂ¥³¡¼¥Á¤Ï¡ÖÄÌ¤·Îý½¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¼ºÇÔ¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ§¤ßÀÚ¤ëÁ°¤Î¹½¤¨¤ËÆþ¤Ã¤¿»þ¤Ë°ì½Öí´í°¡Ê¤Á¤å¤¦¤Á¤ç¡Ë¤·¤¿¤Î¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ÇÆ§¤ßÀÚ¤ê¤¬¾¯¤·¤¢¤¤¤Þ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Ñ¥ó¥¯¤·¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£»î¹ç¤Ç¤Ï¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤ë¤È¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¼ºÇÔ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Àè¤ËÎ©¤Á¤¹¤®¤Æ¤½¤¦¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡¡ºÇ½é¤Î£´²óÅ¾¥µ¥ë¥³¥¦¤ÏSP°Ê¾å¤Î²ÃÅÀ¤ò¤â¤é¤¦¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç¡¢£´²óÅ¾¥È¡¼¥ë¡¼¥×¤â´°À®ÅÙ¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢310ÅÀÂæ¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬ÀèÁö¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£·ë²ÌÅª¤Ë¥Õ¥ê¡¼¤Ï183.68ÅÀ¤Ç¡¢¹ç·×287.95ÅÀ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÅÀ¿ô¤¬½Ð¤¿¤é¥¹¡¼¥Ã¤ÈÎ©¤Áµî¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æ¬¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤Æ......¡£°ÊÁ°¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤ÇÈÔ²ó¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£µ¨¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¥Õ¥ê¡¼¤ò¤½¤í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Í¥¾¡¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤±éµ»¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¹¤´¤¯¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¡Ä¾Á°¤ÎÎý½¬¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤¤´¶¤¸¤ËÄ´À°¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤È¤Ï¼«¿®¤äµ¤»ý¤Á¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Êý¤¬²ÝÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«¿®¤Î¤Ä¤±Êý¤ä»î¹ç¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÎ×¤à¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤ÎÀµ²ò¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼ºÇÔ¤äÀ®¸ù¤ÎÂÎ¸³¤ò¤¹¤Ù¤Æ¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ê¸ÞÎØ¤Þ¤Ç¤Î¡Ë»Ä¤ê¤Î£±¥«·î¤¯¤é¤¤¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ú¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡Û
¡ÖÂç¤¤ÊÉñÂæ¤Ç¼«Ê¬¤Î¼å¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¸°»³¡£¤À¤«¤é¤³¤½¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ø¸þ¤±¤Æ¤Î²ÝÂê¤ò¤·¤Ã¤«¤êÇÄ°®¤Ç¤¤¿¡£
¡ÖÁ°²ó¡ÊËÌµþ¸ÞÎØ¡Ë¶ä¥á¥À¥ë¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¼é¤ê¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ä¾¡¤Á¤òµá¤á¤¿¹¶¤á¤ë»ÑÀª¤¬¤¹¤´¤¯Âç»ö¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££´²óÅ¾¥Õ¥ê¥Ã¥×¤ÎÎý½¬¤ÏÂ³¤±¤ë¤·¡¢¡Ê±éµ»¤Ë¡ËÆþ¤ì¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¹¤´¤¯Âç¤¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢£±¥«·î¤Ç¤Ê¤¸¤à¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¡£
¡¡¥Õ¥ê¥Ã¥×¤Ë¸Â¤é¤º¤É¤Î¥¨¥ì¥á¥ó¥Ä¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤¬º£»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ»½Ñ¤òÁ´Éô½Ð¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¥·¥ç¡¼¥È¤â¥Õ¥ê¡¼¤âÁ´ÎÏ¤Ç·ì¤¬¤Ë¤¸¤à¤è¤¦¤ÊÅØÎÏ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Æü¡¹¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¸ÞÎØ¤È¤¤¤¦ÉñÂæ¤òÁ´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¤³¤¦ÏÃ¤¹¸°»³¤Ï¡¢ºòµ¨¤Ï¤È¤¯¤Ë¡Ö¥¨¡¼¥¹¤È¤Ï¤É¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¸À¤ï¤ì¤¿±©À¸¡Ê·ë¸¹¡Ë¤¯¤ó¤ä¡Ê±§Ìî¡Ë¾»Ëá¤¯¤ó¡¢Âç¤Á¤ã¤ó¡Ê¹â¶¶ÂçÊå¡Ë¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀÁ´Á³ÅþÃ£¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸½¾õ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤¬¡¢¿È¶á¤ËÀÜ¤·¤¿±©À¸¤ä±§Ìî¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ÑÀª¤Î°ã¤¤¤â´¶¤¸¤¿¡£
¡Ö¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¼«Ê¬¤â°é¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¤«¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤Æ²ò¼á¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ï¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖÂç»ö¤À¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£¹ÔÆ°¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿Î©¤Á»Ñ¤Ç¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Îº£¤ÎÎ©¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤¦·è°Õ¤¹¤ë¸°»³¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹¬±¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢º£²ó¤È¤â¤ËÂåÉ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º´Æ£½Ù¤È»°±º²ÂÀ¸¤¬¡¢¥Î¡¼¥Ó¥¹¤ä¥¸¥å¥Ë¥¢¤Îº¢¤«¤éÀÚâøÂöËá¤·¤Æ¤¤¿¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡Ö²ÂÀ¸¤¯¤ó¤ÏÌÀ¤ë¤á¤À¤·¡¢¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ç¡¢½Ù¤ÏµÕ¤Ë¸ý¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Æµ¤»ý¤Á¤òÉ½¾ð¤Ë¤â½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤ËËÍ¤¬¤¤¤ÆËÜÅö¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤¤¤¤¡££³¿Í¤Ç¤¤¤ë¤È¤¹¤´¤¯Íî¤ÁÃå¤¯¤·¡¢¼«Á³ÂÎ¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë´Ø·¸À¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸ÞÎØ¤Ç¤âÊÑ¤Ëµ¤¤òÄ¥¤é¤º¡¢¼«Á³¤ËÊ·°Ïµ¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¸ß¤¤¤ò»É·ã¤·¹ç¤¤¡¢¿®Íê¤·¹ç¤¦´Ø·¸À¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤ÈÀï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¸°»³¤â¤ª¤Î¤º¤È¼«¿È¤Î¥¨¡¼¥¹Áü¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤·¤Æ£²ÅÙÌÜ¤Î¸ÞÎØ¤ò¡¢¤è¤ê½¼¼Â¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£