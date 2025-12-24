鶏むねが超〜しっとり『ごちそう具沢山サラダ』爽やかなレモンドレッシングでホムパにも

クリスマスなどパーティーの日は、サラダだって主役級に！ しっとり仕上げた鶏胸肉に、彩り豊かな野菜をたっぷり合わせた、ごちそう感のある一皿です。

さっぱりとしたレモンドレッシングが全体を軽やかにまとめ、食べごたえがありながら後味はすっきり。メインが並ぶ食卓でもバランスよく添えられるので、サイドディッシュに迷ったときにも頼りになります。

『しっとりチキンのごちそうサラダ』のレシピ

材料（2人分）

鶏胸肉……1枚（約300g）

サニーレタス……50g

ブロッコリー……1/2株（約100g）

赤パプリカ……1/8個（約20g）

〈A〉

にんにくの薄切り……1/2かけ分

ローリエ……1枚

白ワイン（なければ酒）……大さじ1

塩……小さじ1

〈レモンドレッシング〉

レモン汁……大さじ1

オリーブオイル……大さじ2

塩……小さじ1/3

はちみつ……小さじ1/2

粗びき黒こしょう……少々

塩……小さじ2

作り方

（1）材料の下ごしらえをする

サニーレタスは食べやすい大きさにちぎり、冷水にさらしてパリッとさせる。ブロッコリーは小房に分けて縦2等分に切る。パプリカはへたと種を取り、縦に幅5mmに切る。〈レモンドレッシング〉 の材料は混ぜる。

（2）しっとりチキンを作る

鍋に水5カップ、塩を入れて強めの中火にかける。煮立ったらブロッコリーを加えて2分ほどゆで、取り出す。〈A〉を加え、煮立ったら中火にし、鶏肉を加えて8分ほど煮る。ふたをして火を止め、15分ほどおく。粗熱が取れたら薄切りにする。

（3）仕上げる

器に野菜、（2）のしっとりチキンを盛り、ドレッシングをかける。

POINT

鶏肉にとくに厚い部分がある場合は、ひらいて。あればアボカドを一口大に切って入れてもおいしいです！

しっとりチキンに爽やかなドレッシングで、最後まで食べやすいごちそうサラダ。主役料理を引き立てながら、自然と箸が進みますよ。

しらいのりこ（ごはん同盟）シライノリコ 教えてくれたのは… 料理家 料理研究家。夫であるシライジュンイチとともに活動する炊飯系フードユニット「ごはん同盟」の調理担当。ご飯のおいしさを世に広めるべく、米料理やご飯に合うおかずのレシピを発信している。雑誌やテレビ、イベントなどで幅広く活躍中。 詳細はこちら

（『オレンジページ』2025年12月17日号より）