鶏むねが超〜しっとり『ごちそう具沢山サラダ』爽やかなレモンドレッシングでホムパにも
クリスマスなどパーティーの日は、サラダだって主役級に！ しっとり仕上げた鶏胸肉に、彩り豊かな野菜をたっぷり合わせた、ごちそう感のある一皿です。
さっぱりとしたレモンドレッシングが全体を軽やかにまとめ、食べごたえがありながら後味はすっきり。メインが並ぶ食卓でもバランスよく添えられるので、サイドディッシュに迷ったときにも頼りになります。
『しっとりチキンのごちそうサラダ』のレシピ
材料（2人分）
鶏胸肉……1枚（約300g）
サニーレタス……50g
ブロッコリー……1/2株（約100g）
赤パプリカ……1/8個（約20g）
〈A〉
にんにくの薄切り……1/2かけ分
ローリエ……1枚
白ワイン（なければ酒）……大さじ1
塩……小さじ1
〈レモンドレッシング〉
レモン汁……大さじ1
オリーブオイル……大さじ2
塩……小さじ1/3
はちみつ……小さじ1/2
粗びき黒こしょう……少々
塩……小さじ2
作り方
（1）材料の下ごしらえをする
サニーレタスは食べやすい大きさにちぎり、冷水にさらしてパリッとさせる。ブロッコリーは小房に分けて縦2等分に切る。パプリカはへたと種を取り、縦に幅5mmに切る。〈レモンドレッシング〉 の材料は混ぜる。
（2）しっとりチキンを作る
鍋に水5カップ、塩を入れて強めの中火にかける。煮立ったらブロッコリーを加えて2分ほどゆで、取り出す。〈A〉を加え、煮立ったら中火にし、鶏肉を加えて8分ほど煮る。ふたをして火を止め、15分ほどおく。粗熱が取れたら薄切りにする。
（3）仕上げる
器に野菜、（2）のしっとりチキンを盛り、ドレッシングをかける。
POINT
鶏肉にとくに厚い部分がある場合は、ひらいて。あればアボカドを一口大に切って入れてもおいしいです！
しっとりチキンに爽やかなドレッシングで、最後まで食べやすいごちそうサラダ。主役料理を引き立てながら、自然と箸が進みますよ。
料理研究家。夫であるシライジュンイチとともに活動する炊飯系フードユニット「ごはん同盟」の調理担当。ご飯のおいしさを世に広めるべく、米料理やご飯に合うおかずのレシピを発信している。雑誌やテレビ、イベントなどで幅広く活躍中。
（『オレンジページ』2025年12月17日号より）