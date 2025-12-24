優待食事券で“ランチ代”を少しでも節約したい！ 株主優待目的で「マック」の株主になるのはアリ？ 「マクドナルド株」を10年「ガチホ」した場合の“売買差益”も試算

会社員の「ランチ代」の全体平均は“500円以下”

株式会社リクルートが主に会社員に対して行った「有職者のランチ実態調査」によると、ランチの平均予算は485円です。前年比で7.3パーセント増となっており、3年連続で過去最高額を更新しています。

一方、株式会社エデンレッドジャパンの「ビジネスパーソンのランチ実態調査2025」によると「勤務日に使えるランチ代に変化があった」と回答したのは約4割です。米の価格高騰により、自炊派・外食派ともにランチにかかるコストの上昇に悩まされているという結果になりました。



株主優待目的で「マック」の株主になるのはアリ？

日本マクドナルドホールディングス株式会社では、1年以上継続して100株以上を保有している人を対象に毎年6月30日・12月31日に株主優待券を配布しています。

ここでいう継続保有1年以上とは、6月末・12月末の株主名簿に同一株主番号で3回以上連続して100株以上の保有が記録されることを指します。配布される優待券の冊数は、保有株式数に応じて以下のように変化します。



・100～299株：1冊

・300～499株：3冊

・500株以上：5冊

1冊当たりバーガー・サイドメニュー・ドリンクの引換券がそれぞれ6枚ずつ入っています。優待券を利用することで、最大いくら得するのか計算してみましょう。ランチの時間帯に販売しているメニューで、最も高額なものを組み合わせてみると以下のようになります。



・炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ：580円

・マックフライポテトLサイズ：380円

・マックフロートコーク：370円

・合計：1330円

つまり、計算上は1冊で最大7980円分の飲食が可能です。

厚生労働省の令和6年の就労条件総合調査によると、労働者における1年あたりの平均休日数は116.4日であるため、労働日数は約249日です。勤務日に毎日500円のランチ代を使うと仮定した場合、年間では12万4500円の出費になります。

仮にマクドナルドの株を1年以上継続して500株保有している場合、年間でもらえる株主優待券は合計10冊です。1冊あたり最大7980円分、年間最大7万9800円の飲食が可能になり、これをランチに充当した場合、年間のランチ支出の約6割をまかなえる計算です。

ただし、これはあくまで理論上の最大値である点に注意です。実際に頼むメニューや量によって1冊で飲食できる金額は下回ります。とはいえ、マクドナルドを頻繁に利用するのであれば、株主優待狙いで株式保有を検討する余地はありそうです。



「マクドナルド株」を10年「ガチホ」した場合の“売買差益”は？

日本マクドナルドホールディングス株式会社の株を「ガチホ」した際の、売買利益についても見ていきましょう。「ガチホ」とは、株を長期的に保有し続けることを指します。

日本マクドナルドホールディングス株式会社の株価は、2025年6月30日終値で5960円です。一方、10年前の2015年6月30日の終値は2585円でした。つまり、500株を10年間保有し続けた場合、売買差益は単純計算で168万7500円です。このことから、株を長期的に保有すればまとまった利益を得られる可能性は十分にあるといえます。



まとめ

日本マクドナルドホールディングス株式会社では年2回、1年以上にわたって継続的に100株を保有し続けた人を対象に優待券を配布しています。配布数は株の保有数によって増減しますが、1冊当たり最大7980円分の飲食が可能です。本記事を参考に、ランチ代をお得に済ませましょう。



