フランス杯オセール戦

海外サッカー、フランス1部モナコは22日、日本代表MF南野拓実が前十字靱帯の断裂を負ったことを発表した。21日のフランス杯オセール戦で負傷。来夏の北中米ワールドカップ出場が絶望的となった中で、世界的企業が贈ったエールに反響が広がった。

日本時間22日深夜の負傷発表から数時間後、失意の南野へ励ましのメッセージが寄せられた。

アディダスジャパン公式Xは、日本代表ユニホームの画像とともに「ともに、乗り越えよう。かならず、未来は変えられる。」と投稿。南野のハンドルネームをメンションし、ハッシュタグ「南野拓実」を付けた。日本のファンからは、配慮を称賛する声が相次いだ。

「本当に…こういう配慮ステキです。W杯が全てじゃないけど、諦めない」

「たくさんの祈りがタキに届いている。タキはW杯のピッチに立つ」

「タキはいつも這い上がってきた男だぞ！」

「拓実頑張ってほしい 応援しています 怪我の完治と復活待ってます」

「まだ終わってないよ！頑張ろう！」

「まだタキのW杯は諦めない 奇跡を信じる」

南野は今季モナコでリーグ戦15試合出場3得点。森保一監督率いる日本代表では主力を担い、国際Aマッチ通算73試合26得点を記録している。



（THE ANSWER編集部）