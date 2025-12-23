『トイ・ストーリー５』『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』ほか大型作品が劇場公開！ディズニー「2026年注目作品」

2026年、ディズニーが贈る注目の劇場作品の最新ラインナップを公開！

『プラダを着た悪魔２』『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』 『トイ・ストーリー５』『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』 ほか大型作品の劇場公開が予定されています☆

ディズニー「2026年劇場作品 最新ラインナップ」

2026年主な劇場公開ラインナップ：

1月30日（金）20世紀スタジオ『HELP/復讐島』2月27日（金）サーチライト・ピクチャーズ『レンタル・ファミリー』3月13日（金）ディズニー＆ピクサー『私がビーバーになる時』5月1日（金）20世紀スタジオ『プラダを着た悪魔2』5月22日（金）ルーカスフィルム『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』春サーチライト・ピクチャーズ『これって生きてる？』初夏サーチライト・ピクチャーズ『アン・リー／はじまりの物語』夏ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー5』夏ウォルト・ディズニー・スタジオ『モアナと伝説の海』11月25日（水）ウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオ『Hexed（原題）』全米公開12月18日（金）マーベル・スタジオ『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』

※上記一覧は2025年12月現在の公開情報に基づくものです

※今後の公開発表については、決定次第随時配信されます。最新情報は各作品ホームページ等を確認ください

世界中で空前の大ヒットを記録しているディズニー・アニメーション最新作『ズートピア２』

公開からわずか5日間で世界興行収入約5億5600万ドルを突破し、世界最高のオープニング記録を樹立。

その後も勢いは止まらず、公開からわずか数週間で世界興収10億ドル（約1,500億円）を超え、2025年公開作品の中で最速記録を達成しました。

さらに日本国内でも、洋画アニメーション歴代NO.1、ディズニー＆ピクサー・アニメーション映画史上歴代NO.1の特大オープニングを記録、公開初週で興行収入・動員ともに圧倒的な数字を達成。

その後も公開3週間で60億円を突破し、“ズートピア旋風”が巻き起こり、まさに社会現象となっています。

この圧倒的な勢いを受け、2026年もディズニーは映画館を熱狂させます。

2026年は、ディズニーが誇る主要スタジオ「ディズニー」「ピクサー」「ルーカスフィルム」「マーベル・スタジオ」「20世紀スタジオ」「サーチライト・ピクチャーズ」から、話題の新作が続々登場。

1年を通してスクリーンを賑わせます。

ディズニー＆ピクサー映画『私がビーバーになる時』

2026年3月13日(金) 全国劇場公開

3月13日より公開される、ディズニー＆ピクサーによる完全オリジナル長編アニメーション『私がビーバーになる時』

科学者たちが発明した《人間の意識をリアルなロボット動物に“転送”させる方法》を利用し、ビーバーに”ホップ”した主人公「メイベル」が、想像を超える動物界の謎を解き明かしていきます。

20世紀スタジオ映画『プラダを着た悪魔2』

2026年5月1日（金）全国公開

ファン待望、ファッション業界を舞台に大ヒットを記録した名作の続編『プラダを着た悪魔2』が登場。

時代を席巻した“働く女性のバイブル”が、鮮やかにアップグレードして帰ってきます！

ルーカスフィルム映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』

2026年5月22日(金)日米同時公開

『スター・ウォーズ』シリーズが約7年ぶりに劇場へ帰還！

ディズニープラスで高い人気を誇るシリーズ『マンダロリアン』の主人公「ディン・ジャリン」が映画初登場を飾る『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』が公開されます。

ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー5』

2026年夏 全国劇場公開

1995年に公開されて以来、世代を超えて愛され続ける『トイ・ストーリー』シリーズ最新作『トイ・ストーリー5』が公開予定。

「ウッディ」と「バズ・ライトイヤー」の新たな冒険が描かれる本作は、シリーズの原点に立ち返りながらも、これまでにない感動と驚きを届けると早くも世界中で期待が高まっています。

ディズニー実写映画『モアナと伝説の海』

2026年夏公開

2025年に大ヒットしたディズニー・スタジオ『モアナと伝説の海』の実写映画が2026年夏日本公開予定。

主人公「モアナ」が、愛する家族や世界を救うために、伝説の英雄「マウイ」とともに、美しく神秘的な大海原で想像を超える冒険が始まります。

マーベル・スタジオ映画『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』

2026年12月18日(金) 日米同時公開

そして年末には、マーベル・スタジオが贈る「アベンジャーズ」シリーズ最新作『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』が、12月18日（金）に日米同時公開。

『エンドゲーム』の興奮から7年の時を経て、挑戦と拡張を続けるマーベル・シネマティック・ユニバースが、新たなクライマックスを迎えます。

ディズニーの劇場作品はディズニープラスでも次々と配信

ディズニーの劇場作品はディズニープラスでも次々と配信され、一年中ディズニーの物語を楽しめます。

さらに、ディズニー、ピクサー、マーベル、スター・ウォーズ、ナショナル ジオグラフィック、そして多彩な映画やドラマシリーズを配信するスターから、話題の新作が登場。

日本発のロマンティックコメディ『メリーベリーラブ』（仮）や

新作トラベルドキュメンタリー『Travis Japan Summer Vacation!! ―7 人のアメリカ旅―』に加え、

韓国からは『パーフェクト・クラウン(原題)』や『再婚承認を要求します』といった注目タイトルなどの最新作が、いつでもどこでも体験できます。

映画館でも、ディズニープラスでも2026 年、ディズニーの物語が毎日を彩ります。

『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』 『トイ・ストーリー５』『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』 ほか大型作品が劇場公開。

2026年はディズニーがお届けする映画に期待が高まります！

2026年劇場作品が予定されているディズニー作品の紹介でした。

