ドイツ人YouTuberが激白「日本人にはなりきれない一方、ドイツ人じゃなくなった」日本移住の知られざる苦労と現実
ドイツ人YouTuberのてぃもねた氏が、自身のYouTubeチャンネルで「ドイツ人が日本に移住して苦労した思いがけないこと5選」と題した動画を公開。言語能力だけでは乗り越えられない、移住者が直面する予想外の困難や内面的な葛藤について語った。
動画でてぃもねた氏は、まず移住に伴う物理的・手続き的な苦労として「手間がかかる」ことを挙げた。日本人であれば国内で完結する手続きも、移住者の場合は国際的な規模になる。同氏は、ビザや在留資格の取得、母国の大使館で行うパスポート更新、さらには財産管理や選挙への参加など、日本人が「気にしなくてもいいこと」に多くの時間と労力がかかる現実を説明した。
次に、同氏は「コミュニケーションは言語能力だけじゃない」と述べ、文化的な知識の重要性を説いた。来日時に日本語能力試験N1を保持していたという同氏だが、日本の俳優の話題など、文化的背景を知らないために会話が成立しない場面が多々あったという。知らない言葉に遭遇した際、それが「知らない日本語の単語か、知らない日本の文化か」を常に頭の中で判断する必要があり、結果的に話せる話題が狭くなってしまうと打ち明けた。
さらに、外国人としての見た目から「英語で話しかけられる」という予想外の経験にも言及。日本語でのコミュニケーションを望んでいても、相手からは英語で対応されることが多く、当初は「せっかく日本語を勉強してるから」と戸惑いを感じたという。この経験を通じ、移住者は「他人にどういうふうに見られるか」を意識する必要があると学んだと語った。
最後に、てぃもねた氏は日本での生活が長くなるにつれて直面する内面的な問題として「アイデンティティ」の揺らぎを挙げた。「日本人にはなりきれない一方、ドイツ人じゃなくなった気がします」と複雑な心境を吐露し、自身の居場所について自問することがあるという。しかし、その葛藤に対し「自分を無理やりに位置づけずに受け入れること」が大切だとし、「ドイツから来た、日本に住んでるティモだぞ」という独自のアイデンティティを確立しようとする前向きな姿勢で締めくくった。
2023年に日本に移住したドイツ人です。ドイツと日本の架け橋になりたいです！