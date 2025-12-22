【コストコ】食材でクリスマスパーティー料理3品！子どもが喜ぶ㊙アレンジも：デカ盛りハンター
「デカ盛りハンター」 （毎週金曜夜7時25分）。
12月12日(金)の放送から、コストコマニア・aoさん考案のクリスマス向けデカ盛りメニューを紹介する。
【動画】「コストコ」食材でクリスマスパーティー料理3品！ 子どもが喜ぶ㊙アレンジも
1品目は「ロティサリーチキン」と「パエリア」を合わせた、「丸ごとチキンライス」。
専用オーブンで低温調理し、約2時間かけてじっくり焼き上げる「ロティサリーチキン」は、コストコの看板商品。
チキン丸ごと1羽分、1kg超えの大ボリュームながら、価格は驚きの899円(税込8%)。(※価格は変動する場合があり、在庫に限りがあります)
クリスマス当日は整理券が配布されるほどの人気商品のため、早めに購入して冷凍保存しておくのがおすすめ。
チキンの下に敷く「パエリア」は、魚介と野菜のうまみが詰まったコストコの新商品。こちらも1kg以上の大容量で、パーティーにぴったりの一品。スパイシーな味付けだが、ケチャップを混ぜることで甘みが加わり、子どもでも食べやすくなる。
コストコ食材を使った味変アレンジも紹介。はちみつ大さじ1、粒マスタード大さじ1、マヨネーズ大さじ2を混ぜれば、チキンと相性抜群のハニーマスタードソースに。
カットしたマッシュルーム4個を炒め、「濃厚トリュフチーズ パスタソース」50g、ゆで卵1個、マヨネーズ30gを加えて混ぜると、食感と香りが際立つきのこソースが完成する。
余ったパエリアは、フライパンにチーズを敷いて溶かし、その上に握ったパエリアをのせて両面を焼けば、"洋風焼きおにぎり"にアレンジできる。
2品目は、インパクト抜群の「サーモンクリスマスツリー」。
使用するのは、コストコ鮮魚コーナーの定番「刺身用生アトランティックサーモン」。
約20cmの切り身を8枚にカットし、衣を付けてカリッとフライに。刺身用の新鮮なサーモンのため、外はサクッと、中はレアに仕上げるのがポイント。
材料を混ぜるだけで完成する「アイダホアン マッシュポテト」で作った600gのマッシュポテトを土台に、サーモンフライと型抜きした野菜を立てかければ、パーティーの主役級メニューが完成！
下にたっぷり敷いたのは、「久世福商店 いぶりがっこタルタル」に細かく刻んだ野菜を加えたソース。
マッシュポテトに「タコチャンジャ」をのせ、“韓国風ポテトサラダ”にアレンジするのもおすすめ。
3品目は、クリスマス定番ケーキを模した「ブッシュ・ド・ノエル チャーシュー」。
「三元豚バラ真空パック」を1kgサイズにカットし、プルーンとナッツを使った特製ソースを塗って巻き上げ、糸で固定してオーブンへ。約2時間、焼き目が付くまでじっくり加熱し、仕上げにイチゴなどで飾り付ければ、見た目も華やかなチャーシューケーキのできあがり。
イチゴに添えるのは、SNSでも話題となり品薄が続いた人気商品「クロテッドクリーム プレーン」。バターと生クリームの中間のような濃厚さが特徴で、ソースの甘みと香ばしさが豚肉のうまみを引き立てる。
詳しい材料や作り方は、「TVer」、「ネットもテレ東」でチェック！ お気に入り登録もお忘れなく！
12月12日(金)の放送から、コストコマニア・aoさん考案のクリスマス向けデカ盛りメニューを紹介する。
【動画】「コストコ」食材でクリスマスパーティー料理3品！ 子どもが喜ぶ㊙アレンジも
大人も子どもも大喜び！「丸ごとチキンライス」
1品目は「ロティサリーチキン」と「パエリア」を合わせた、「丸ごとチキンライス」。
専用オーブンで低温調理し、約2時間かけてじっくり焼き上げる「ロティサリーチキン」は、コストコの看板商品。
チキン丸ごと1羽分、1kg超えの大ボリュームながら、価格は驚きの899円(税込8%)。(※価格は変動する場合があり、在庫に限りがあります)
クリスマス当日は整理券が配布されるほどの人気商品のため、早めに購入して冷凍保存しておくのがおすすめ。
チキンの下に敷く「パエリア」は、魚介と野菜のうまみが詰まったコストコの新商品。こちらも1kg以上の大容量で、パーティーにぴったりの一品。スパイシーな味付けだが、ケチャップを混ぜることで甘みが加わり、子どもでも食べやすくなる。
コストコ食材を使った味変アレンジも紹介。はちみつ大さじ1、粒マスタード大さじ1、マヨネーズ大さじ2を混ぜれば、チキンと相性抜群のハニーマスタードソースに。
カットしたマッシュルーム4個を炒め、「濃厚トリュフチーズ パスタソース」50g、ゆで卵1個、マヨネーズ30gを加えて混ぜると、食感と香りが際立つきのこソースが完成する。
余ったパエリアは、フライパンにチーズを敷いて溶かし、その上に握ったパエリアをのせて両面を焼けば、"洋風焼きおにぎり"にアレンジできる。
超巨大！「サーモンクリスマスツリー」
2品目は、インパクト抜群の「サーモンクリスマスツリー」。
使用するのは、コストコ鮮魚コーナーの定番「刺身用生アトランティックサーモン」。
約20cmの切り身を8枚にカットし、衣を付けてカリッとフライに。刺身用の新鮮なサーモンのため、外はサクッと、中はレアに仕上げるのがポイント。
材料を混ぜるだけで完成する「アイダホアン マッシュポテト」で作った600gのマッシュポテトを土台に、サーモンフライと型抜きした野菜を立てかければ、パーティーの主役級メニューが完成！
下にたっぷり敷いたのは、「久世福商店 いぶりがっこタルタル」に細かく刻んだ野菜を加えたソース。
マッシュポテトに「タコチャンジャ」をのせ、“韓国風ポテトサラダ”にアレンジするのもおすすめ。
食べてびっくり！ 「ブッシュ・ド・ノエル チャーシュー」
3品目は、クリスマス定番ケーキを模した「ブッシュ・ド・ノエル チャーシュー」。
「三元豚バラ真空パック」を1kgサイズにカットし、プルーンとナッツを使った特製ソースを塗って巻き上げ、糸で固定してオーブンへ。約2時間、焼き目が付くまでじっくり加熱し、仕上げにイチゴなどで飾り付ければ、見た目も華やかなチャーシューケーキのできあがり。
イチゴに添えるのは、SNSでも話題となり品薄が続いた人気商品「クロテッドクリーム プレーン」。バターと生クリームの中間のような濃厚さが特徴で、ソースの甘みと香ばしさが豚肉のうまみを引き立てる。
詳しい材料や作り方は、「TVer」、「ネットもテレ東」でチェック！ お気に入り登録もお忘れなく！