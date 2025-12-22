銀座三越のイルミネーション＆当日ケーキに注目！銀座の夜空に映えるイルミと140種以上のケーキが予約なしで買える
◆銀座三越のイルミネーション＆当日ケーキに注目！銀座の夜空に映えるイルミと140種以上のケーキが予約なしで買える
※画像はイメージ
銀座三越では、2026年2月17日（火）までの期間、9階「銀座テラス／テラスガーデン」にて、3Dマッピング技術で投影する「GINZA Winter Illumination」が実施される。
また、12月23日（火）から25日（木）の3日間は、クリスマスケーキを含む16ブランド140種以上のケーキを新館7階 催物会場にて販売。予約が間に合わなかった人たちや、急に人数が増えて困っている人たちは、ぜひここに訪れてみて。
※画像はイメージ
光のフォトスポット「GINZA Winter Illumination」
4パターンの光の演出によって景色が変わる「GINZA Winter Illumination」。最新の3Dマッピング技術が使用されたLEDイルミネーションにより、色の移ろいと明暗の変化が繊細に表現される。中央から外周へ、または外周から中心へと光が呼応し、空間全体が穏やかに包み込まれる。庭園を優しく照らす緑のイルミネーションと、中央のインタラクティブライトが瞬間ごとに景色を変え、心が高揚する素敵なひとときを演出。動くたびに表情を変える、光のフォトスポットを楽しんで。
DATA
■GINZA Winter Illumination
期間：〜2026/2/17（火）
点灯時間：15:00〜22:00
※ライトアップは予告なく中止・変更になる場合あり
場所：銀座三越 9F 銀座テラス／テラスガーデン
16ブランド140種以上！クリスマスにぴったりなケーキが催物会場に勢揃い
12月23日（火）から25日（木）の3日間は、クリスマスケーキを含む、すべてのケーキが新館7階 催物会場にて販売される。会場内には16ブランド140種以上のケーキが大集合。特設サイトでは、好きなブランドや種類から販売されるケーキを検索することも可能なので、効率よくお買い物を楽しもう。
写真：＜ヒューモルガン＞ノエル・フレーズヴァニーユ（ホール）1台／約直径15×高さ6cm／6,000円
写真：＜アンテノール＞ノエル・フレーズ 15cm ホール1台／約直径15cm／5,076円
写真：＜ルノートル＞シュッス・ドゥ・ノエル・ルノートル ホール1台／約縦12×横12×高さ7cm／5,940円
写真：＜ジャン＝ポール・エヴァン＞グアヤキル ノエル 1台／約縦6×横15×高さ5cm／5,616円
※販売期間：12/24（水）・25（木）
※12/23（火）に販売する場合がございます
DATA
■銀座三越で当日買える！クリスマスケーキ
会期：2025/12/23（火）〜25（木）※各日10:00〜20:00
会場：銀座三越 新館7F 催物会場
■出展ブランド
アンテノール、ヴィタメール、ザ ヴィーガン マシュマロ、サン・フルーツ、ジャン＝ポール・エヴァン、西洋菓子舗 不二家、ダロワイヨ、日本橋 千疋屋総本店、パティスリー モンシェール、ヒューモルガン、ブールミッシュ、フレデリック・カッセル、ベルアメール、モロゾフ、ラデュレ、ルノートル
※50音順
※画像はイメージ
