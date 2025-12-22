この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が、自身のYouTubeチャンネル「戸田覚ガジェット【辛口】点数評価」で、「【キタ最軽量】富士通の最軽量モバイルノート「FMV U77 K3」「FMV UX K3」の2製品をレビューします！」と題した動画を公開した。動画では、富士通が誇る超軽量モバイルノートPCの新モデル2機種を比較。驚異的な軽さを実現した「UX-K3」と、性能やバッテリーとのバランスを重視した「U77-K3」をレビューし、それぞれのモデルがどのようなユーザーに適しているかを解説している。



動画でまず注目されたのは、その圧倒的な軽さだ。最軽量モデルの「FMV UX-K3」は実測でわずか635g。戸田氏は「モックですかって言うぐらい軽い」「中身入ってんのって言うぐらい」と、その驚きを隠さない。一方、長時間駆動モデルの「FMV U77-K3」も860gと十分に軽量であり、どちらも携帯性に優れている。



この軽さにも関わらず、拡張性は非常に高いと戸田氏は評価する。有線LANやHDMI、USB Type-A/Cを複数搭載しており、「拡張性フルフルに近いですよ」と絶賛。ACアダプターが非常にコンパクトな点も評価しつつ、「プラグが畳めたら」と、さらなる改善点も指摘した。



性能面では、長時間駆動モデルのU77-K3が「インテル Core Ultra 7 155H」を搭載し、ゲームのベンチマークでも「やや快適」という評価を獲得。「マルチに活躍する」とその実力を認めた。対して、最軽量モデルのUX-K3は「インテル Core Ultra 7 255U」を搭載。性能は日常的な作業には十分だが、グラフィック性能では一歩譲る結果となった。



両モデルの選択を左右するのがバッテリー駆動時間だ。最軽量モデルのUX-K3は動画再生時で約7.0時間と、戸田氏は「はっきり言います。短いです」と断言。長時間駆動モデルのU77-K3も約13.5時間と、最近のモバイルノートとしては特筆すべき長さではないと評価した。



戸田氏は両モデルに80点をつけ、バランスを重視するなら長時間駆動モデルの「U77-K3」を推奨した。しかし、最軽量モデル「UX-K3」の600g台という軽さは「ライバルがいない」と述べ、バッテリーの短さをモバイルバッテリーなどで補ってでも手に入れる価値がある唯一無二の魅力だと結論付けた。自身の選択としても、この圧倒的な軽さを理由に最軽量モデルを選ぶと語っている。