KITTE大阪（大阪市北区）地下1階サンクンガーデンで12月21日、イルミネーションイベント「JRA ILLUMINATION by Hanshin Racecourse」の点灯式が行われ、女優・タレントの森香澄さんが純白のドレス姿で登場した。



森さんはアナウンス業やタレント業に加え、ドラマ「年下童貞(チェリーボーイ)くんに翻弄されてます」「奪い愛、真夏」に出演するなど、女優としても活動の幅を広げている。また、日経トレンディが選ぶ2025年「今年の顔」にも選出された。



森さんは「大阪によく来られますか？」との質問に、「先月も関西大学の学祭にゲストで出演させていただき、学生さんたちと一緒にイベントをしました。仕事でも大阪の局の番組を撮ることが多いので、大阪に来ることはよくありますね」と回答。大阪で好きな食べ物については、「たこ焼きもお好み焼きも好きですし、基本的に全部好きなんですけど、コナモンにご飯を合わせるところまでは、まだ関西に馴染めていないかもしれません」と笑顔で話した。



点灯したイルミネーションを見た森さんは、「馬がかわいすぎますね。ここ、めちゃくちゃ盛れます。夢の中から出てきたみたいな色ですよね」と感想を語った。



開催は12月25日まで。