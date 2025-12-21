老後の支え、年金。街の高齢者からは、「年金じゃ生活するので精いっぱい」という声が聞かれました。支給日には“プチ贅沢”を楽しむ人もいますが、料理や孫へのお年玉と、年末年始は何かと出費がかさみます。年金生活の切実な事情を取材しました。

12月15日のお昼時、神奈川・川崎市の回転すしチェーンには高齢者の姿が。店内にいた年金受給者は「1皿100円ちょっとなので、1人あたり1000円以内。贅沢（ぜいたく）ですね、プチ贅沢」と話しました。この日は2か月に1度、今年最後の年金支給日です。

1皿100円台のすしが売りの店でプチ贅沢を楽しみたい…。そんな願いが垣間見えました。

夫と2人暮らしの65歳の女性は、1人でランチに来ていました。「初めての年金なので、ちょっとだけ贅沢しようかなって。（支給は）まさにきょうから」。この日が、人生初の年金支給日だったそうです。

この65歳の女性は「2か月に1回でだいたい20万円ぐらい。ひと月10万円ぐらいですね。（初めての支給で）『入ってるー』と思いました」と話しました。

2貫で110円のサーモンなどすし6皿に、キャンペーンで90円（税込み、平日限定、12月26日まで）のかけうどんを食べ、お会計は890円。女性は「助かります、本当に。また来ようかなと思います」と満足そうです。

ただ、これから始まる年金生活には「不安しかないですね。少ない年金でどうやっていけるのか…」と漏らしました。

■節約で…家の中でも着込んで寒さ対策

街で話を聞くと、厳しい年金生活の現実が見えてきました。

ひと月3万7000円ほどの男性（78）は、長引く物価高に苦しんでいるそう。「だいぶキツいですよね。割引のある物を選んだり、できるだけ必要以上の物は買わない」と言います。

年金が月約10万円の80代女性は、電気代節約の工夫を教えてくれました。「（エアコンを）つけたいなと思うけど、1人でしょ昼間。だから我慢してる。セーターやカーディガン着たりすると、動けば寒くないからね」。家の中でも服を着込んで寒さ対策をしています。

年金が月10万円ほどの60代女性は、年末年始ならではの出費も。「孫たちのお年玉の用意。孫が8人、ひ孫が3人いるんですよね。小さい子は3000円、ちょっと大きくなると5000円。ちょっときついです」

それでも女性は「それ（孫へのお年玉）が楽しみ。私も。たまにしか会えないので」と言います。

大学生の孫にお年玉をあげるという、ひと月の年金が約15万円の80代の女性は「その分自分が節約すればいい。だからなるべくお買い物いかないようにしてる。買いだめしておいてね。（安い日を狙って？）そう」と言います。

■年金支給日限定のセールを狙う人も

横浜市のスーパーでは年金支給日限定で、60歳以上が対象の割引セール「シニア割デー」を実施（一部商品を除く）。合計2000円以上で5％、4000円以上で10％と、買い物の金額によって最大10％引きになります。

ひと月約15万円の年金を受給する84歳は「うれしいよね。だって贅沢できないもの」、夫婦で約30万円の68歳は「きょうは爆買いの日」とそれぞれ話します。

年金が月に約11万円の女性（84）は、このセールを狙っていました。

「お正月の煮物やきんとんを買いに来ました」。孫が来る正月用にと、おせち食材などをまとめ買い。約1万8000円の合計額が、1800円以上値引きになりました。女性は「1割引きだから大きいでしょ」と言います。

夫婦で月に約30万円をもらう夫婦も「黒豆を正月用に煮てみようかなと。特にお米が高くなっているから」。高値が続く米なども買って1000円引きになりました。「（年末年始は）旅行もできない。何の贅沢もしない」

年金だけでは暮らせないという人もいます。79歳の永井さんは、都内の賃貸で一人暮らしです。ひと月の年金は約4万6000円です。「やっていけないですよ。マイナスですよ」

家賃は6万7000円。年金だけでは生活できないため、週6日、1日2〜3時間、清掃の仕事で月に約8万円の収入を得ているといいます。

「年金で月15万も20万ももらえれば仕事しないですむ。私なんか生活のためだもん。仕事がなくなったら、どうやって生活していいか分からない」

■食費も含めると手元にお金は残らず

体調を崩して仕事を休まないよう、暖房は我慢せずに使用。冬場の電気代は1万円を超えるそうです。食費も含めると手元にお金は残らず、貯蓄もほとんどないといいます。

年末年始も贅沢はしません。正月は親戚の集まりがあるそうですが「10年ぐらい顔出してないから。恥ずかしくて行けないよ。こんな生活してたんじゃ」と話します。

ただ、楽しみもあるそうです。「キッチンに立つのが大好き」と言います。

50年近く料理人だったという永井さんは毎日自炊をしていて、取材した日の夜ご飯は、野菜炒めとしょうが焼きでした。「お店で作るよりおいしいよ。特別贅沢っていうのじゃないけど、1つのこれが楽しみ」

（12月18日『news every.』より）