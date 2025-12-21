[12.20 プレミアリーグ第17節](Hill Dickinson Stadium)

※29:00開始

<出場メンバー>

[エバートン]

先発

GK 1 ジョーダン・ピックフォード

DF 5 マイケル・キーン

DF 6 ジェームズ・ターコウスキー

DF 15 ジェイク・オブライエン

DF 16 ビタリー・ミコレンコ

MF 7 ドワイト・マクニール

MF 18 ジャック・グリーリッシュ

MF 24 カルロス・アルカラス

MF 37 ジェームズ・ガーナー

MF 42 ティム・イロエグブナム

FW 11 ティエルノ・バリー

控え

GK 12 マーク・トラバーズ

GK 31 トム・キング

DF 2 ネイソン・パターソン

DF 39 アダム・アズヌー

DF 64 リース・ウェルチ

DF 73 E. Campbell

MF 20 タイラー・ディブリング

MF 34 メルリン・レール

FW 9 ベト

監督

デイビッド・モイーズ

[アーセナル]

先発

GK 1 ダビド・ラヤ

DF 2 ウィリアン・サリバ

DF 5 ピエロ・インカピエ

DF 12 ユリエン・ティンバー

DF 33 リッカルド・カラフィオーリ

MF 8 マルティン・ウーデゴーア

MF 36 マルティン・スビメンディ

MF 41 デクラン・ライス

FW 7 ブカヨ・サカ

FW 14 ビクトル・ギェケレシュ

FW 19 レアンドロ・トロサール

控え

GK 13 ケパ・アリサバラガ

DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー

MF 10 エベレチ・エゼ

MF 16 クリスティアン・ノアゴール

MF 22 イーサン・ヌワネリ

MF 23 ミケル・メリノ

FW 9 ガブリエル・ジェズス

FW 11 ガブリエル・マルティネッリ

FW 20 ノニ・マドゥエケ

監督

ミケル・アルテタ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります