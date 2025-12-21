エバートンvsアーセナル スタメン発表
[12.20 プレミアリーグ第17節](Hill Dickinson Stadium)
※29:00開始
<出場メンバー>
[エバートン]
先発
GK 1 ジョーダン・ピックフォード
DF 5 マイケル・キーン
DF 6 ジェームズ・ターコウスキー
DF 15 ジェイク・オブライエン
DF 16 ビタリー・ミコレンコ
MF 7 ドワイト・マクニール
MF 18 ジャック・グリーリッシュ
MF 24 カルロス・アルカラス
MF 37 ジェームズ・ガーナー
MF 42 ティム・イロエグブナム
FW 11 ティエルノ・バリー
控え
GK 12 マーク・トラバーズ
GK 31 トム・キング
DF 2 ネイソン・パターソン
DF 39 アダム・アズヌー
DF 64 リース・ウェルチ
DF 73 E. Campbell
MF 20 タイラー・ディブリング
MF 34 メルリン・レール
FW 9 ベト
監督
デイビッド・モイーズ
[アーセナル]
先発
GK 1 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 5 ピエロ・インカピエ
DF 12 ユリエン・ティンバー
DF 33 リッカルド・カラフィオーリ
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 36 マルティン・スビメンディ
MF 41 デクラン・ライス
FW 7 ブカヨ・サカ
FW 14 ビクトル・ギェケレシュ
FW 19 レアンドロ・トロサール
控え
GK 13 ケパ・アリサバラガ
DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー
MF 10 エベレチ・エゼ
MF 16 クリスティアン・ノアゴール
MF 22 イーサン・ヌワネリ
MF 23 ミケル・メリノ
FW 9 ガブリエル・ジェズス
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
FW 20 ノニ・マドゥエケ
監督
ミケル・アルテタ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります