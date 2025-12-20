[12.20 プレミアリーグ第17節](エティハド スタジアム)

※24:00開始

<出場メンバー>

[マンチェスター・シティ]

先発

GK 25 ジャンルイジ・ドンナルンマ

DF 3 ルベン・ディアス

DF 24 ヨシュコ・グバルディオール

DF 27 マテウス・ヌネス

DF 33 ニコ・オライリー

MF 4 ティジャーニ・ラインデルス

MF 10 ラヤン・シェルキ

MF 14 ニコ・ゴンザレス

MF 20 ベルナルド・シウバ

MF 47 フィル・フォーデン

FW 9 アーリング・ハーランド

控え

GK 1 ジェームズ・トラッフォード

DF 6 ナタン・アケ

DF 45 アブドゥコディル・フサノフ

DF 82 リコ・ルイス

DF 91 S. Mfuni

MF 59 C. Gray

MF 63 D. Mukasa

FW 26 サビーニョ

FW 92 R. Heskey

監督

ジョゼップ・グアルディオラ

[ウエスト・ハム]

先発

GK 23 アルフォンス・アレオラ

DF 2 カイル・ウォーカー・ピータース

DF 3 マキシミリアン・キルマン

DF 25 ジャン・クレール・トディボ

MF 7 クリセンシオ・サマーフィル

MF 10 ルーカス・パケタ

MF 18 マテウス・フェルナンデス

MF 27 スングトゥ・マガサ

MF 30 オリバー・スカールズ

MF 32 フレディ・ポッツ

FW 20 ジャロッド・ボーウェン

控え

GK 1 マッズ・ハーマンセン

DF 5 イゴール

DF 15 コンスタンティノス・マブロパノス

DF 63 エズラ・マイヤーズ

MF 24 ギド・ロドリゲス

MF 28 トマーシュ・ソウチェク

MF 39 アンディ・アービング

MF 55 M. Kanté

FW 9 カラム・ウィルソン

監督

ヌーノ・エスピーリト・サント

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります