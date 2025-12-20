マンチェスター・Cvsウエスト・ハム スタメン発表
[12.20 プレミアリーグ第17節](エティハド スタジアム)
※24:00開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・シティ]
先発
GK 25 ジャンルイジ・ドンナルンマ
DF 3 ルベン・ディアス
DF 24 ヨシュコ・グバルディオール
DF 27 マテウス・ヌネス
DF 33 ニコ・オライリー
MF 4 ティジャーニ・ラインデルス
MF 10 ラヤン・シェルキ
MF 14 ニコ・ゴンザレス
MF 20 ベルナルド・シウバ
MF 47 フィル・フォーデン
FW 9 アーリング・ハーランド
控え
GK 1 ジェームズ・トラッフォード
DF 6 ナタン・アケ
DF 45 アブドゥコディル・フサノフ
DF 82 リコ・ルイス
DF 91 S. Mfuni
MF 59 C. Gray
MF 63 D. Mukasa
FW 26 サビーニョ
FW 92 R. Heskey
監督
ジョゼップ・グアルディオラ
[ウエスト・ハム]
先発
GK 23 アルフォンス・アレオラ
DF 2 カイル・ウォーカー・ピータース
DF 3 マキシミリアン・キルマン
DF 25 ジャン・クレール・トディボ
MF 7 クリセンシオ・サマーフィル
MF 10 ルーカス・パケタ
MF 18 マテウス・フェルナンデス
MF 27 スングトゥ・マガサ
MF 30 オリバー・スカールズ
MF 32 フレディ・ポッツ
FW 20 ジャロッド・ボーウェン
控え
GK 1 マッズ・ハーマンセン
DF 5 イゴール
DF 15 コンスタンティノス・マブロパノス
DF 63 エズラ・マイヤーズ
MF 24 ギド・ロドリゲス
MF 28 トマーシュ・ソウチェク
MF 39 アンディ・アービング
MF 55 M. Kanté
FW 9 カラム・ウィルソン
監督
ヌーノ・エスピーリト・サント
※24:00開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・シティ]
先発
GK 25 ジャンルイジ・ドンナルンマ
DF 3 ルベン・ディアス
DF 24 ヨシュコ・グバルディオール
DF 27 マテウス・ヌネス
DF 33 ニコ・オライリー
MF 4 ティジャーニ・ラインデルス
MF 10 ラヤン・シェルキ
MF 14 ニコ・ゴンザレス
MF 20 ベルナルド・シウバ
MF 47 フィル・フォーデン
控え
GK 1 ジェームズ・トラッフォード
DF 6 ナタン・アケ
DF 45 アブドゥコディル・フサノフ
DF 82 リコ・ルイス
DF 91 S. Mfuni
MF 59 C. Gray
MF 63 D. Mukasa
FW 26 サビーニョ
FW 92 R. Heskey
監督
ジョゼップ・グアルディオラ
[ウエスト・ハム]
先発
GK 23 アルフォンス・アレオラ
DF 2 カイル・ウォーカー・ピータース
DF 3 マキシミリアン・キルマン
DF 25 ジャン・クレール・トディボ
MF 7 クリセンシオ・サマーフィル
MF 10 ルーカス・パケタ
MF 18 マテウス・フェルナンデス
MF 27 スングトゥ・マガサ
MF 30 オリバー・スカールズ
MF 32 フレディ・ポッツ
FW 20 ジャロッド・ボーウェン
控え
GK 1 マッズ・ハーマンセン
DF 5 イゴール
DF 15 コンスタンティノス・マブロパノス
DF 63 エズラ・マイヤーズ
MF 24 ギド・ロドリゲス
MF 28 トマーシュ・ソウチェク
MF 39 アンディ・アービング
MF 55 M. Kanté
FW 9 カラム・ウィルソン
監督
ヌーノ・エスピーリト・サント
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります