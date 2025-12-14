【Fate/strange Fake】 放送開始日：2026年1月3日より毎週土曜23時30分～ ※初回放送は1時間半SP 放送局：TOKYO MXほか 最速配信：ABEMA・dアニメストア・U-NEXT・アニメ放題にて地上波同時・最速配信

アニメ「Fate/strange Fake」が、TOKYO MXほかにて2026年1月3日23時30分より放送開始となる。最速配信はABEMA・dアニメストア・U-NEXT・アニメ放題にて地上波同時配信が実施される。

本作は「Fate」シリーズのスピンオフ作品のアニメ化。原作は「バッカーノ！」や「デュラララ!!」などで知られる成田良悟氏が手掛けている。

日本で行われた第五次聖杯戦争から数年後、アメリカ合衆国西部の都市・スノーフィールドで新たな聖杯の予兆が観測され、魔術師〈マスター〉と英霊〈サーヴァント〉たちが集結。しかし数多のイレギュラーによって聖杯戦争は混迷していく。

なお、初回放送は1時間半SPとしてTVSP「Whispers of Dawn」＋第1話「英霊事件」特別放送という構成となっている。

「Fate/strange Fake」詳細

・放送開始日：2026年1月3日より毎週土曜23時30分～ ※初回放送は1時間半SP

・放送局：TOKYO MXほか

・最速配信：ABEMA・dアニメストア・U-NEXT・アニメ放題にて地上波同時・最速配信

□「Fate/strange Fake」の放送・配信情報ページ

【TVアニメ「Fate/strange Fake」｜TVシリーズ第2弾“真”PV】【「Fate/strange Fake」あらすじ】

魔術師〈マスター〉と英霊〈サーヴァント〉が、

あらゆる願いをかなえる願望機「聖杯」をめぐり戦う――「聖杯戦争」。

かつて、日本で行われた第五次聖杯戦争の終結から幾年。

新たな聖杯の予兆がアメリカ合衆国西部の都市・スノーフィールドにおいて観測される。

そして集う、魔術師〈マスター〉と英霊〈サーヴァント〉達――

欠けたクラス。

選ばれるはずのないサーヴァント。

暗躍する国家。

戦争の為に造られた街。

――数多のイレギュラーにより、「聖杯戦争」は混迷し、捻じれていく。

偽りの聖杯の壇上で踊る、人間と英霊〈サーヴァント〉達の饗宴が幕を開ける――。

(C)成田良悟・TYPE-MOON/KADOKAWA/FSFPC