「Fate/strange Fake」2026年1月3日より放送開始！ 新たな聖杯の予兆に集う英霊〈サーヴァント〉たち【#冬アニメ2026】成田良悟氏が原作を手掛ける「Fate」スピンオフ
アニメ「Fate/strange Fake」が、TOKYO MXほかにて2026年1月3日23時30分より放送開始となる。最速配信はABEMA・dアニメストア・U-NEXT・アニメ放題にて地上波同時配信が実施される。
本作は「Fate」シリーズのスピンオフ作品のアニメ化。原作は「バッカーノ！」や「デュラララ!!」などで知られる成田良悟氏が手掛けている。
日本で行われた第五次聖杯戦争から数年後、アメリカ合衆国西部の都市・スノーフィールドで新たな聖杯の予兆が観測され、魔術師〈マスター〉と英霊〈サーヴァント〉たちが集結。しかし数多のイレギュラーによって聖杯戦争は混迷していく。
なお、初回放送は1時間半SPとしてTVSP「Whispers of Dawn」＋第1話「英霊事件」特別放送という構成となっている。
「Fate/strange Fake」詳細
・放送開始日：2026年1月3日より毎週土曜23時30分～ ※初回放送は1時間半SP
・放送局：TOKYO MXほか
・最速配信：ABEMA・dアニメストア・U-NEXT・アニメ放題にて地上波同時・最速配信
【TVアニメ「Fate/strange Fake」｜TVシリーズ第2弾"真"PV】 【「Fate/strange Fake」あらすじ】
魔術師〈マスター〉と英霊〈サーヴァント〉が、
あらゆる願いをかなえる願望機「聖杯」をめぐり戦う――「聖杯戦争」。
かつて、日本で行われた第五次聖杯戦争の終結から幾年。
新たな聖杯の予兆がアメリカ合衆国西部の都市・スノーフィールドにおいて観測される。
そして集う、魔術師〈マスター〉と英霊〈サーヴァント〉達――
欠けたクラス。
選ばれるはずのないサーヴァント。
暗躍する国家。
戦争の為に造られた街。
――数多のイレギュラーにより、「聖杯戦争」は混迷し、捻じれていく。
偽りの聖杯の壇上で踊る、人間と英霊〈サーヴァント〉達の饗宴が幕を開ける――。
(C)成田良悟・TYPE-MOON/KADOKAWA/FSFPC