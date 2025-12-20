この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ポイ活YouTuberのおにまる氏が、自身のYouTubeチャンネル「おにまるちゃんねる」で「【2025年12月】クレカ＆ポイ活“改悪/改定”20連発！やることまとめ（保存版）」と題した動画を公開。2025年12月を中心に、クレジットカードや各種ポイントサービスに関する多数の改定・改悪情報をまとめている。



動画では、年末に向けて各社から重要な発表が集中したと指摘。今回はその中から特に影響の大きい20の変更点をピックアップし、時系列順に解説した。



まず、12月1日に複数の大きな変更があった。JACCSが発行する「Vポイントカード Prime」は、JAL Payへのチャージがポイント付与の対象外となった。また、「SAISON GOLD Premium」は特典対象店舗が変更され、セブン-イレブン、ローソンが対象外になる一方、新たにモスバーガー、すき家などが追加された。「Solaseed Airカード」では、Vポイントからソラシドマイルへの交換レートが従来の半分となる「1ポイント→1マイル」に改悪された。一方で、ファミペイ翌月払いでは、ファミペイローン契約者を対象としたステップボーナスが最大10%還元に強化された。



12月中旬にも重要な変更が相次いだ。15日からは、PayPayカードの支払いにPayPayポイントやPayPayマネーを充当できる新機能が開始された。しかし同日、ポイ活ユーザーに衝撃を与えたのが「楽天ギフトカード」の仕様変更だ。コンビニエンスストアでの購入時に一律3%の手数料が課されるようになり、これまで有効だった高還元ルートが事実上利用困難になった。



さらに、16日には三井住友カードの「VポイントPayアプリ」がリニューアルされ、Vポイントを直接支払いに使える「ポイント優先払い」機能が追加された。同日、Amazonでの決済方法として「au PAY（ネット支払い）」が利用可能になったが、おにまる氏は「利用できるのは銀行口座などからチャージした『au PAY マネー』のみ」と注意を促した。



その他、動画ではdポイントの有効期限変更（実質無期限化）、みんなの銀行の金利大幅アップ、JAL Payから各種プリペイドカードへのチャージ還元率引き下げ（0.5%→0.1%）など、多岐にわたる情報が解説されている。おにまる氏は「今月は非常にたくさんの重要改定情報が発表された」と述べ、自身の利用状況に合わせたサービスの見直しの必要性を訴えた。