À¸½ý¤À¤é¤±¤Ç¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¦¤«¤é¤³¤½ÉÁ¤±¤ë¤â¤Î¡¡¡Ö¥«¥ê¥®¥å¥é¡×»³ÃæÂóÌé¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤¹¤ë¡È¿Í¤Î¿´¤Î°Ç¡É
¡ã¥²ー¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ÎÁÏºî¥Õ¥¡¥¤¥ë¡§Âè9²ó¡ä
¡¡¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥Æ¥Ã¥¯¤ÎÏ¢ºÜ¡Ö¥²ー¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ÎÁÏºî¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¡È¥²ー¥àºî¤ê¡É¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤Æ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¿¤Á¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡£¤½¤Î¿¿¿ñ¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¤¢¤ê¡Û¡Ö¥«¥ê¥®¥å¥é¡×¥·¥êー¥º¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥²ー¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¦»³ÃæÂóÌé»á¡Ë
¡¡Âè8²ó¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥å¥Ö¥Ê¥¤¥ëRPG¡ÖCaligula-¥«¥ê¥®¥å¥é-¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ö¥«¥ê¥®¥å¥é¡×¡Ë¥·¥êー¥º¤Ë·È¤ï¤ê¡¢¸½ºß¤Ï¥Õ¥êー¤Ç¥¢¥Ë¥á¤ä²»³Ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ê¤É¤Î´ë²è¡¦À©ºî¡¦µÓËÜ¤Ê¤É¤â¼ê³Ý¤±¤ë¥²ー¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¦»³ÃæÂóÌé»á¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡¡¥á¥¸¥ãー¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Çµß¤ï¤ì¤Ê¤¤¿Í¡¹¤òµß¤¦ºîÉÊ¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡Ö¥«¥ê¥®¥å¥é¡×¤ÎÆÃ°ÛÀ¤ä¡¢¡È¿Í¤Î¿´¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë°·¤¦¤¦¤¨¤Ç¤Î¿®Ç°¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¤½¤ó¤Ê¼«¿È¤¬´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡ÖÀ¸¤¤Å¤é¤µ¡×¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤Ç¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¡Ê»³ËÜÍºÂÀÏº¡Ë
¢£20Âå¤Ç¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¥Ç¥Ó¥åー¤â¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È¤·¤Æ³ëÆ£¤¹¤ëÆü¡¹
――Âç³Ø»þÂå¤Ï¿´Íý³Ø¤òÀì¹¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
»³Ãæ¡§¥«¥¦¥ó¥»¥éー¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢ËÍ¤ÏÃ±¤ËÊÝ·ò¼¼¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£³Ø¹»¤È¤¤¤¦Ä¥¤êµÍ¤á¤¿´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÊÝ·ò¼¼¤ÈÊÝ·ò¼¼¤ÎÀèÀ¸¤Ëµß¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿½Ö´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤¦Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¡£¤À¤«¤éºÇ½é¤ÏÊÝ·ò¼¼¤ÎÍÜ¸î¶µÍ¡¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿¦¶È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¥¹¥¯ー¥ë¥«¥¦¥ó¥»¥éー¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
――³«Ëë¤«¤é»³Ãæ¤µ¤ó¤Î½ÀÏÂ¤Ê¤ª¿ÍÊÁ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤´·ÐÎò¤â´Þ¤á¡¢¥²ー¥à¶È³¦¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤À¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£
»³Ãæ¡§¥²ー¥à¤òºî¤ë¿Í´Ö¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£
――»³Ãæ¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥²ー¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤é¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò»ý¤ÄÊý¤ËÆ´¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
»³Ãæ¡§¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È°Ò¸·¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¤Í¡£ËÍ¤Ï20Âå¤Î¤¦¤Á¤Ë¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤ä¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦µ¡²ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¼ÒÆâ¤ÇÃÏÆ»¤ËÀ®²Ì¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ40Âå¤È¤«¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯¤¿¤É¤êÃå¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Êý¡¹¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ë¥²ー¥à¤òºî¤ë¿Í´Ö¤Ã¤Ý¤¯¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤Ê¤¡¡×¤È¤¤¤¦¼ã´³¤ÎÎôÅù´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
――¶È³¦¤ÎÀèÇÚÊý¤«¤é¤â¡¢°¦¤Î¤¢¤ë»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©
»³Ãæ¡§¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¡Ö¥²ー¥à¤Ï¢þ½½ËüËÜÇä¤Ã¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯°ì¿ÍÁ°¤À¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¡£¤¤¤ä¡¢Âç¼ê¤Î¥²ー¥à²ñ¼Ò¤Ê¤é¤¤¤¶¤·¤é¤º¡¢ËÍ¤Î¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¤Î¥Õ¥ê¥åー¤Îµ¬ÌÏ´¶¤«¤é¤·¤¿¤é´ªÊÛ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤ÈÊÖ¤¹¤Û¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¥Õ¥ê¥åー¤Ï¥²ー¥à²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤ÏÃÎÌ¾ÅÙ¤â³«È¯µ¬ÌÏ¤â¾®¤µ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¶ìÏ«¤·¤¿³«È¯¿ÍÀ¸¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¥²ー¥àºî¤ê¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤ò¼«Ê¬¤Ç¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬º£¤â¼«Ê¬¤Ç´ë²è¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤ê¡¢µÓËÜ¤ò½ñ¤¤¤¿¤ê¡¢²»¶Á´ÆÆÄ¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¸Ä¿ÍÇ½ÎÏ¤òËá¤¯¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
――¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥ï¥ó¥Þ¥ó¥¢ー¥ßーÅª¤ÊÂ¿ºÌ¤µ¤â¥²ー¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëÁÇÍÜ¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤à¤·¤í¡È¤é¤·¤¤¡ÉÊý¤Ë»×¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
»³Ãæ¡§²¿¤Ç¤â¤ä¤ì¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«ÅÁ¤ï¤ê¤Å¤é¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¶òÄ¾¤Ë´ù¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥×¤ÎÊý¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢ËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¿ÀÀ»¤Ê¸þ¤¹ç¤¤Êý¤Ë»×¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¼«¿È¤ÏÃæ¿È¤âºî¤ë¤·¡¢Çä¤ëÊýË¡¤â¹Í¤¨¤ë¤·¡¢¿ÍÁ°¤Ë½Ð¤Æ¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤ó¤«¤â¤¹¤ë¤«¤é¡¢ºî¤ê¼ê¤È¤·¤Æ½ã¿è¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ä¡Ä¤È¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢´°Á´¤Ë¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤À¤±¤Ë²ó¤ë¤³¤È¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢´ë²è¤âµÓËÜ¤â¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤â¼«Ê¬¤Ç¤ä¤ë¡¢¸½¾ì¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¼Î¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤ò¸ì¤é¤ººîÉÊ¤Î¤ß¤Ç¸ì¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ï¤ê¼«Ê¬¤Ç¤É¤ó¤É¤óÉ½¤ËÎ©¤Ã¤ÆÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¹¤é¤â¤é¤¨¤Ê¤¤»þ´ü¤òÄ¹¤¯²á¤´¤·¤Æ¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤ÎÀÞ¤ê¹ç¤¤¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÆâÌÌÅª¤Ë¤Ï¤º¤Ã¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ç¤¹¡£
¡¡¤È¤Ë¤â¤«¤¯¤Ë¤â¡¢¤¿¤À¡È¤¤¤¤¥â¥Î¡É¤òºî¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤Î³Ú¤·¤ß¤«¤¿¤â°ì½ï¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼«Ê¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¢£Çä¤ì¤½¤¦¤ÊÍ×ÁÇ¤òÇÓ½ü¤·¤Æ¤Ç¤â¡¢¥æー¥¶ー¤Î¿´¤Ë°ìÀ¸»Ä¤ë¤è¤¦¤Ê²¿¤«¤ò
――¿´Íý³Ø¤ò³Ø¤ó¤À¸å¡¢¥²ー¥à¶È³¦¤Ë½¢¿¦¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»³Ãæ¡§½¢¿¦³èÆ°»þ¤Ë¼«Ê¬¤Ï¥«¥¦¥ó¥»¥éー¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¹Í¤¨¤¿¤È¤¤Ë¥²ー¥à¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¥²ー¥à¤Ï¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢ºî¤ë¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÜÅö¤Ë»×¤¤¤Ä¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç³Ê¹¥¤è¤¯¸ì¤ì¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢±¿¤è¤¯¥²ー¥à²ñ¼Ò¤ËÆþ¼Ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿·Â´¤ÇÆþ¼Ò¤·¤¿¤Î¤ÏÂçºå¤ËËÜ¼Ò¤¬¤¢¤ë¥æー¥¯¥¹¤È¤¤¤¦³«È¯²ñ¼Ò¤Ç¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ»ÍÂçÂ´¤Î¿Íºà¤òÍß¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡£¥²ー¥à³«È¯¤Ë´Ø¤·¤Æ±¦¤âº¸¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ê¤«¡¢¥¤¥Á¤«¤é¥×¥é¥ó¥Êー¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯¶ìÏ«¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤¢¤Î»þ¤Ë¿´¿È¶¦¤Ë¸Â³¦¤Þ¤ÇÆ¯¤¤¤¿¤ª¤«¤²¤ÇÇÏÎÏ¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
――¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥²ー¥àÊ×Îò¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë°õ¾ÝÅª¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»³Ãæ¡§ÆÃ¤Ë°õ¾Ý¿¼¤¤¤Î¤Ï¡Ø¹âµ¡Æ°¸¸ÁÛ¥¬¥ó¥Ñ¥ìー¥É¡¦¥Þー¥Á¡Ù¤ä¡ØÅìµþËâ¿ÍÕÜ±à·õÉ÷Ä¡¡Ù¤Ç¡¢Åö»þ¤Î¥²ー¥à»¨»ï¤Ç¤¤¤¦¤È¡ØÅÅ·âPlayStation¡Ù¤µ¤ó¤¬ÆÃ½¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤¬¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤Î¤³¤í¤ÎºîÉÊ¤«¤é¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë±Æ¶Á¤ÏÂç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºß¤êÊý¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥²ー¥à¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
――¾¯¤·¤µ¤«¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢³ØÀ¸»þÂå¤ÏÆ±¿Í³èÆ°¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¾®¼ª¤Ë¶´¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
»³Ãæ¡§¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£Âç³Ø»þÂå¤Ë²Ë¤ò»ý¤ÆÍ¾¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÀÎ¤«¤é¼ñÌ£¤Ç³¨¤Î¿¿»÷»ö¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼ø¶È¤Ç»È¤¦¥Ñ¥½¥³¥ó¤«¤é¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ø¤ÎÆ»¤¬³«¤«¤ì¡¢²ËÄÙ¤·¤ËÉÁ¤¤¤¿³¨¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Î¸òÎ®¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¤¸¤ã¤¢Æ±¿Í»ï¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤âºî¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤«¤È¡£
¡¡Åö»þ¤ÏËÜÅö¤Ë¤¿¤À¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¢ー¥È¤Ç¡¢¸½ºß¤Î¤è¤¦¤Ë²¿¤«¤ò¹Í¤¨¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£Í¾ÃÌ¤È¤·¤Æ¡¢Æ±¤¸ËÜ¤Ë¸¶¹Æ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤Ë¡¢¸½ºß¾¦¶È¤Ç¤â³èÆ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£¤½¤ÎÊý¤¬¼«Ê¬¤Î·È¤ï¤Ã¤¿¥²ー¥àºîÉÊ¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¿¤Ó¤¿¤ÓÏÃÂê¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤Ï¥Ï¥ó¥É¥ë¥Íー¥à¤À¤Ã¤¿¤«¤éËÍ¤À¤±¤¬°ìÊýÅª¤Ë¤½¤ÎÊý¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÊý¤Î¥Ý¥¹¥È¤ò¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤Ê¤¬¤éÄ¯¤á¤ë¤Î¤¬Ì©¤«¤Ê¼ñÌ£¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
――¤Ê¤ó¤È¤â±ü¤æ¤«¤·¤¤¤´¼ñÌ£¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤¦¤·¤¿³ØÀ¸»þÂå¤ò·Ð¤Æ¥æー¥¯¥¹¤ËÆþ¼Ò¸å¡¢¥Õ¥ê¥åー¤Ø¤ÈÅ¾¿¦¤·¡Ö¥«¥ê¥®¥å¥é¡×¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
»³Ãæ¡§Å¾¿¦³èÆ°¤ò·Ð¤ÆÆþ¼Ò¤·¤¿¥Õ¥ê¥åー¤Ç¤Ï¡¢Åö»þ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥²ー¥à³«È¯¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦Æ°¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÈÇ¸¢¥â¥Î¤ÎºîÉÊ¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥²ー¥à¤Î³«È¯¤Ë¼ê¤ò¾å¤²¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¹ñÆâ¸þ¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï´ê¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤¤¤ªÏÃ¤Ç¤·¤¿¡£
――¤¤¤Þ¤Ê¤ª¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Îº¬¶¯¤¤»Ù»ý¤ò¼õ¤±¤ë¡Ö¥«¥ê¥®¥å¥é¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢´ë²è¤·¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»³Ãæ¡§À¸°Õµ¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤Î¥Õ¥ê¥åー¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Ï°ì¼ï¤Î²¦Æ»´¶¤È¤¤¤¦¤«¡¢²¦Æ»Åª¤Ê¥²ー¥à¤Î·Á¤òÆ§½±¤·¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¼êË¡¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¸Â¤é¤ì¤¿³«È¯µ¬ÌÏ¤äÍ½»»¤Î¤Ê¤«¤Ç¤¤¤¤¥â¥Î¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤½¤Î¤ä¤ê¤«¤¿¤ÏËÜ¼ÁÅª¤Ê¹©É×¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âç¤¤Ê²ñ¼Ò¤ÈÆ±¤¸¤ä¤êÊý¤Ç¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¥ê¥½ー¥¹¾¡Éé¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç´Ý¤´¤ÈÆâÊñ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤Ê¤éÂ¾¤Î¥²ー¥à¤Ë¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤¬¤¢¤ëÅÀ¤ÏÇ§¤á¤Ä¤Ä¡¢¤³¤ÎÍ×ÁÇ¤À¤±¤Ï¾¡¤Ä¤¾¤È¤¤¤¦¥Ð¥é¥ó¥¹ÇÛÊ¬¤Ë¤¹¤Ù¤¤À¤í¤¦¤È¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¤È¤¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¥ëー¥Ä¤ä¥Ð¥Ã¥¯¥Üー¥ó¤ò³è¤«¤·¤Æ¿Í´Ö¿´Íý¤ä¸½¼Â¤Î¿Í´Ö¤Ø¤Î²òÁüÅÙ¤òÆÍ¤µÍ¤á¤¿¥²ー¥à¤òºî¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ö¥«¥ê¥®¥å¥é¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡´ë²èÁ´ÂÎ¤Î¹½ÁÛ¤äÀßÄê¡¦Å¸³«¤ò¼«¿È¤Ç¹Í¤¨¤Ä¤Ä¡¢¡Ø½÷¿À°ÛÊ¹Ï¿¥Ú¥ë¥½¥Ê¡Ù¤Ê¤É¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿Î¤¸«Ä¾¤µ¤ó¤Ë¥·¥Ê¥ê¥ª¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤ê¡¢¥Ü¥«¥íP¤ÎÊý¡¹¤Ë¥µ¥¦¥ó¥É¥³¥ó¥Ýー¥¶ー¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Åö»þ¤Î¥²ー¥à¤È¤·¤Æ¤ÏÄÁ¤·¤«¤Ã¤¿¡È¤È¤Ë¤«¤¯¸½¼Â¤òÉÁ¤¯¡É¤³¤È¤òÂç»ö¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¡¢¤¤¤Þ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤â¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤³¤ì¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¨¤ë¥¢¥×¥íー¥Á¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
――Âçºî¥²ー¥à¤ò¤¿¤À½Ì¾®¤µ¤»¤¿¤À¤±¤Îºî¤ê¤«¤¿¤Ç¤Ï¤ª¤â¤·¤í¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¡£¤¿¤ÀÆÃ²½¤µ¤»¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¥¿ー¥²¥Ã¥È¤¬¶¹¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¥ê¥¹¥¯¤â¤Ä¤¤Þ¤È¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
»³Ãæ¡§²ñ¼Ò¶Ð¤á¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤ÏË«¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡ÄËÍ¼«¿È¤¬º¬ËÜÅª¤Ë¡Èº£¤É¤ì¤À¤±Çä¤ì¤¿¤«¡É¤Ë¤½¤³¤Þ¤Ç¤Î¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡£Çä¤ì¤½¤¦¤ÊÍ×ÁÇ¤òÇÓ½ü¤·¤Æ¤Ç¤â¡¢Í·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¿Í¤Î¿´¤Ë°ìÀ¸»Ä¤ë¤è¤¦¤Ê²¿¤«¤·¤é¤ÎÍ×ÁÇ¤òÆþ¤ì¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ç¾ÍèÅª¤Ë²ñ¼Ò¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥æー¥¶ー¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£
¡¡°ì¼ï¡¢µÕÄ¥¤ê¤Ë¶á¤¤»×¹Í¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤ÎÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤»×¤¤¤òÀµÄ¾¤ËÉ½¸½¤·¤¿¤é¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥Þー¥±¥Ã¥È¤Î¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë·ä´Ö¤ËÆþ¤ê¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Þ¤À¤«¤é¤³¤½³Ê¹¥¤è¤¯Ê¬ÀÏ¤â¤Ç¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤¿¤Ö¤ó¶öÁ³¤ÎÉôÊ¬¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤¤¤Ä¤«Ë¬¤ì¤ë¡È¤½¤Î»þ¡É¤ò¸«¿ø¤¨¤Ä¤Ä¡¢ºÇÅ¬²½¤¬¿Ê¤à»þÂå¤Ø¤È¹³¤¦
――Åö»þ¤Ï¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¤ÊÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Î¥²ー¥à¤À¤Ã¤¿¡Ø¥«¥ê¥®¥å¥é¡Ù¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¤½¤¦¤·¤¿¤â¤Î¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤ò»ý¤ÄZÀ¤Âå¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ê¤É¡¢¤¤¤Þ¤Î»þÂå¤Ê¤é¤Ð¤è¤ê¹¤¯µá¤á¤é¤ì¤ëºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
»³Ãæ¡§¤½¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¿¤À¡¢²¾¤Ëº£ºî¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡Ö¥«¥ê¥®¥å¥é¡×¤È¤¤¤¦¥²ー¥à¤Ï»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð½éÂå¤Ï¡È¿Í¤Î¿´¤Î°Ç¡É¤Î¤è¤¦¤Ê»É·ãÅª¤Ê¥â¥Áー¥Õ¤¬Â¿¤¯¡¢Â³ÊÔ¤òºî¤ë¤È¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡Ö¤è¤ê»É·ãÅª¤Ç»Ä¹ó¤ÊÊª¸ì¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ë·Þ¹ç¤¹¤ëµ¤¤Ï°ìÀÚ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡Ö¥«¥ê¥®¥å¥é¡×¤â¥¨¥ó¥¿¥áºîÉÊ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Í¤Î¿´¤òÉÁ¤¯¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤³¤ËÀø¤à°Ç¤ò¥¥ã¥Ã¥Áー¤Ë¸ØÄ¥¤·¤¿¤ê¡¢¡Ö»Ä¹ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×¤È¸«¤»¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ï°ìÈÖ¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£»Ä¹ó¾¡Éé¤ÏÂ¾¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ËÇ¤¤»¤Æ¡¢¡Ö¥«¥ê¥®¥å¥é¡×¤Ë¤·¤«ÉÁ¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¤òÉÁ¤¤¤¿Êý¤¬°ÕµÁ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤À¤«¤é¡ØCaligula2¡¿¥«¥ê¥®¥å¥é2¡Ù¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¤½¤Î»þÂå¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¥È¥ì¥ó¥É¤Î¾¯¤·¤À¤±Àè¼è¤ê¤Î¥Æー¥Þ¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥¸¥§¥ó¥Àー¤ÎÌäÂê¤òÉÁ¤¯¤È¤·¤Æ¤âÉ½ÌÌÅª¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤à¤·¤íÅö»ö¼Ô¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡ÖÂ¿ÍÍÀ¤À¤è¤Í¡×¤È¼Ò²ñÅª¤ÊÍý²ò¤¬¿Ê¤ó¤À¤«¤é¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤ëÉ½ÌÌÅª¤ÊÍý²ò¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤·¤ó¤É¤¤¤è¤Í¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¡Ö¥«¥ê¥®¥å¥é¡×¤Ê¤é¤ÐÆ§¤ß¹þ¤Þ¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¥ó¥¿¥á¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÎ®¹Ô¤ê¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÉÁ¤¯¤Î¤¬Àµ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¤ï¤«¤ë¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¶¦´¶¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï°ìÊâÁá¤¤¥Æー¥Þ¤ò°·¤¦¤«¤éºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤ÏÀµ¤·¤¤¤±¤ì¤É¡¢¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¿¤À¡¢Âç½°¤ÎÍý²ò¤ò°ìÈÖ¤ËÁÀ¤ï¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¡Ö¥«¥ê¥®¥å¥é¡×¤ò¡Ö¥«¥ê¥®¥å¥é¡×¤¿¤é¤·¤á¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤½¤Î»ÑÀª¤³¤½¤¬¡Ö¥«¥ê¥®¥å¥é¡×¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¤ªÊÖ¤·¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ëè²ó¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦´¶¾ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¡Ä¡Ä¡×¤È¸À¤ï¤»¤ëµÁÌ³¤¬¤¢¤ë¡£
――¤½¤¦Ê¹¤¯¤È¡¢ËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤Êºß¤ê¤«¤¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥²ー¥à¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡Ä¡ª
»³Ãæ¡§¥·¥êー¥º¤ò¹¥¤¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¤³¤È¤Û¤É¡¢´üÂÔ¤ò³°¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥²ー¥à³«È¯¤Ë¤ÏÄ¹¤¤»þ´Ö¤â¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢È¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤í¤Î¡È¸½¼Â¡É¤ËÂ¨¤·¤¿¤ªÏÃ¤ò½ñ¤«¤Ê¤¤¤ÈÇö¤é´¨¤¤¤â¤Î¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤·¡Ä¡Ä¡£
¡¡·Á¤À¤±Æ§½±¤·¤¿Â³ÊÔ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤ÏÆÈÎ©¤·¤¿¤¬¤æ¤¨¤Ë¼«Ê¬¤¬ºî¤ë¤â¤Î¤òÁª¤Ù¤ë――¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏµÕ¤Ëºî¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤âÁªÂò¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¡£ÉÁ¤¯¤Ù¤ÆâÍÆ¤ä¤½¤ì¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ë´Ä¶¤¬³ú¤ß¹ç¤Ã¤¿¤È¤¤Ëºî¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤ËÅú¤¨¤ë¡Ä¡Ä¤â¤È¤¤¡¢´üÂÔ¤ò³°¤¹¤¿¤á¤Ë¤âµ¡¤¬½Ï¤¹¤Î¤òÂÔ¤Ä¤È¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¤³¤¸¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¿´Íý¤È¤·¤Æ¤â¡ÖÂ³ÊÔ¤¬½Ð¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤Þ¤À»þÂå¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤±¡×Åª¤Ê¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤«¤¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
»³Ãæ¡§´ª°ã¤¤¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â¥Õ¥ê¥åー¤ÎºîÉÊ¤Ê¤Î¤ÇËÍ¤Î°ìÂ¸¤Ç¤É¤¦¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤ÏÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤È¤ª¤ê¡Ö¤¤¤Þ¤Ï¤Þ¤ÀÉÁ¤¯¤Ù¤¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¡£
――¡Ö¥«¥ê¥®¥å¥é¡×¥·¥êー¥º¤òÀ©ºî¤µ¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢»³Ãæ¤µ¤ó¤´¼«¿È¤Ï¿Í¤Î¿´¤äÊª»ö¤Î¸«¤¨¤«¤¿¤ä¹Í¤¨¤«¤¿¤ËÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
»³Ãæ¡§¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¡Ö¥«¥ê¥®¥å¥é¡×¤òºî¤ë¤ª¤«¤²¤Ç¡Ö¥«¥ê¥®¥å¥é¡×¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤É¤ó¤É¤ó¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«¸ÊÍý²ò¤¬¿Ê¤ó¤À¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¡È¼«Ê¬¤Î·çÊÒ¡É¤ò¾¯¤·¤º¤ÄÅÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¹Ô°Ù¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤æ¤¨¤Ë¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤È¤Ï¾ï¤Ë¸þ¤¹ç¤¤Â³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ½é¤È¸½ºß¤È¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ø¤ÎÍý²ò¤âÂç¤¤¯¿Ê¤ó¤À¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¡Ö¥«¥ê¥®¥å¥é¡×¤Ë°é¤Æ¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¤¹¡£¶µ²Ê½ñÅª¤¹¤®¤ëÉ½¸½¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¦ºî¶È¤Ç¤¢¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ï²¿¤¬¹¥¤¤Ç·ù¤¤¤«¡¢²¿¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢²¿¤ò¼Î¤Æ¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤¬¤¹¤´¤¯¥Ï¥Ã¥¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÊÌ¤ÎºîÉÊ¤òºî¤ë¾å¤Ç¤â´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¼«Ê¬¤ÎÃì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――¤½¤¦¤·¤¿¶¯¤¤¿®Ç°¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¡¢¼õ¤±¼è¤ê¼ê¤Î¤³¤È¤â¹Í¤¨¤¹¤®¤Ê¤¯¤é¤¤¤Ë¹Í¤¨È´¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢»É¤µ¤ë¿Í¤Ë¤Ï¤È¤³¤È¤ó»É¤µ¤ë¥²ー¥à¤È¤·¤Æ¡Ö¥«¥ê¥®¥å¥é¡×¤¬º¬¶¯¤¤»Ù»ý¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤ÈÁÛÁü¤·¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢À©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤½¤¦¤·¤¿»×¤¤¤òÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¶ìÏ«¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
»³Ãæ¡§ËÍ¤Ï¤â¤È¤â¤È¸Ä¿Í¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤µ¤ó¤ÈÁÈ¤Þ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤ä¤ê¤«¤¿¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Êý¡¹¤Ã¤Æ¾¦¶È¼çµÁÅª¤Ê¤â¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤È¶á¤·¤¤¹Í¤¨¤«¤¿¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ºÇ½é¤«¤é¶¦ÌÄ¤·¤¢¤¨¤ë¿Í¤È¥Áー¥à¤òÁÈ¿¥¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÏÆÃÄ§¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¤è¤¯¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤À¤±¤ÇÀ³Ê¤â´Þ¤á¤ÆÈ½ÊÌ¤Ç¤¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤¨¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦µ¹æ²½¤òÇÓ½ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½¼Â¤Ë¤¤¤ë¿Í´Ö¤Ã¤Æ³°¸«¤À¤±¤ÇÆâÌÌ¤Þ¤Ç¤ï¤«¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤È¡¢¤ï¤«¤ê¤Å¤é¤¤¤â¤Î¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¡£¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¤ï¤«¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤ÏËº¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¥»¥ê¥Õ²ó¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÀâÌÀÅª¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¤¤Á¤¤¤ÁÁê¼ê¤ÎÌ¾Á°¤òÌÀ¸À¤·¤¿¤ê¡¢Ëè²ó¼ç¸ì¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¸½¼Â¤Î²ñÏÃ¤ÈÈæ¤Ù¤¿¤éÉÔ¼«Á³¤À¤·¡£¶ËÃ¼¤ÊÏÃ¡¢Áê¼ê¤Î¸Æ¤Ó¤«¤¿¤À¤Ã¤Æµ¤Ê¬¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ï¤º¤À¤í¤¦¤È¡£
¡¡¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¼õ¤±¼è¤ê¼ê¤«¤é¤¹¤ë¤ÈÊÌ¤Ëµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢ËÍ¤Ï¤½¤¦¤·¤¿¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿°ãÏÂ´¶¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤âµ¤»ý¤Á°¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿ÁÏºî¤Ë¤ª¤±¤ë¤ª¼êËÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¤Ò¤Ã¤«¤«¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¼«Ê¬¤â¤ß¤ó¤Ê¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢ËÍ¤Ï¤½¤ó¤ÊÊý¡¹¤È½ä¤ê²ñ¤¨¤¿±¿¤È¡¢Èà¤é¤ò½¸¤á¤Æ¥Áー¥à¤È¤·¤ÆÀ°¹çÀ¤ò¼è¤ë¤È¤¤¤¦Ç½ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÂ¾¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――Æü¾ï¤Î¤Ê¤«¤Ëµ¤¤Å¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤Êý¤Ê¤Î¤«¤Ê¤ÈÁÛÁü¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¡È·ù¤¤¡É¤Ë±³¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤À³Ê¤â´Þ¤á¤ÆÀ¸¤¤Å¤é¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
»³Ãæ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Î¡ÈÃÏÍë¡É¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Û¤«¤Î¿Í¤¬µ¤¤Ë¤»¤º¤ä¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¼«Ê¬¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤È¤«¡£°ìÎã¤ò¤¢¤²¤ë¤È¡¢SNS¤ÎÅê¹Æ¤¬¥Ð¥º¤Ã¤¿¸å¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÀëÅÁ¤ò¤¹¤ë¤Î¤È¤«¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤¡¤È¤«»×¤¤¤¬¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¾®¤µ¤Ê¡È·ù¤¤¡É¤òÇ§¼±¤¹¤ë¤³¤È¤¬¼«Ê¬¤ò¤è¤ê¿¼¤¯ÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Æ¡£¼«Ê¬¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢À¸¤¤Å¤é¤¯¤Ê¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤ï¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÑ¤òÇ¦¤ó¤ÇÃÏÍë¤Î¾å¤òÊâ¤¯¤³¤È¤Ë¸þ¤¹ç¤¦Æü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¤Ê¤ê¾®¤Ê¤ê½ý¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤·¤«¤âÂçÂ¿¿ô¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½ý¤È»×¤ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤¹¤é½ý¤È¤·¤Æ¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¿ÍÀ¸¤Ç¤¹¤Í¡£
――»³Ãæ¤µ¤ó¤ÎÁÏºî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¡ÈÃÏÍë¡É¤ò°ìÀÚÆ§¤ßÈ´¤¤¤Æ¤³¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Æー¥Þ¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
»³Ãæ¡§¤½¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤·¤¯¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Î¡ÈÃÏÍë¡É¤òÆ§¤ßÈ´¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤òÉÁ¤¯¤«¡£Æ§¤ßÈ´¤¤¤¿ÄË¤ß¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò¡£
――¤½¤ÎÄË¤ß¤Ë¤Þ¤Ç¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤â¤Þ¤¿¤Ò¤È¤Ä¤Î²ò¤À¤È¡£
»³Ãæ¡§¤À¤«¤é¡¢¤¤¤Ä¤À¤Ã¤ÆËÍ¤Î½ñ¤¯¤ªÏÃ¤Ï¾®¤µ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤ÐÃÏÌ£¤À¤·¡¢¶¦´¶¤Ç¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤±¤ì¤É¤â¡¢¡ÖËâ²¦¤òÅÝ¤·¤ÆÀ¤³¦¤òµß¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Âç¤½¤ì¤¿¤ªÏÃ¤¬Â¾¿Í»ö¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¶¦´¶¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤Ê¤ó¤«¤Ë¤Ï»É¤µ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¤¤¿¤À¤¯´¶ÁÛ¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¸½¼Â¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë»É¤µ¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¾®¤µ¤Êµ½âÖ¤ä¼«¸ÊÌ·½â¤ËÂÑ¤¨¤¿¤ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÌÜ¤ò°ï¤é¤·¤¿¤ê¡£¡Ö¤¢¤Î¤È¤¤Î¥¢¥ì¡¢¥à¥«¤Ä¤¤¤¿¤Ê¤¡¡×¤¯¤é¤¤¤Î¾®¤µ¤Ê¤ªÏÃ¤ò¡¢ËÜÍè¤Ï¾®¤µ¤Ê¤ªÏÃ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Î¥²ー¥à¤ä¥¢¥Ë¥á¤È¤¤¤¦ÇÞÂÎ¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤ËÂ¸ºß°ÕµÁ¤¬¤¢¤ê¡¢À¸¤«¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
――¥²ー¥à¤é¤·¤¤¥²ー¥à¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤Ï»É¤µ¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð¥²ー¥à¼«ÂÎ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤¹¤é»É¤µ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
»³Ãæ¡§¤À¤«¤é¡¢¼ÂºÝ¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¥¿ー¥²¥Ã¥È¤ËÂÐ¤·¤ÆÃÆ¤òÂÇ¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤âËÍ¤Ï¡¢¤à¤·¤í¤½¤¦¤¤¤¦ºî¤ê¼ê¤Ï¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿»þÂå¤ÎPS1¤Î¥²ー¥à¤Ã¤Æ¤Þ¤ë¤Ç¤½¤¦¤À¤È´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Àµ²ò¤¸¤ã¤Ê¤¤¤â¤Î¤â¡¢Â¸ºß¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¥²ー¥à¥æー¥¶ー¤¬¤è¤í¤³¤Ö¥²ー¥à¤Ð¤«¤ê¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¾¦¶ÈÅª¤Ë¤ÏÀµ¤·¤¤¤±¤ì¤É·Ý½ÑÊ¬Ìî¤È¤·¤Æ¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©¡¡¤È¤Ò¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤Þ¤Î¥²ー¥à¶È³¦¤ÏºÇÅ¬²½¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢ËÍ¤Î¤è¤¦¤Ë¥í¥¸¥«¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤ËÆ§¤óÄ¥¤ë¿Í¤¬¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£
¡ÊÊ¸¡á»³ËÜÍºÂÀÏº¡Ë