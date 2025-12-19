Aぇ! group正門良規の20代最後の誕生日を記念して、メンバーが爆破サプライズ

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Aぇ! groupが全国各地を旅しながら、地元の人たちへの挨拶まわりやお手伝いを通して多くの人々と交流を深めていくバラエティ番組『あっちこっちAぇ!』（朝日放送 ※関西ローカル）。12月27日の放送では、29歳の誕生日を迎えたメンバーの正門良規を、ド派手な爆破で祝福する！

■正門良規のバースデーサプライズの舞台となるのは「爆破の聖地」

今回、Aぇ! groupが訪れたのは、特撮ヒーロー番組などの爆破シーン撮影でよく使われ、ファンの間では「爆破の聖地」として知られる栃木県・岩船山。 栃木県を守るご当地ヒーロー・開運戦士ブレイバーンと出会い、彼の「カッコいい爆破写真が撮りたい」という願いを叶えるため、撮影をプロデュースする…というのは真っ赤なウソ！

真の狙いは、ロケの数日後に29歳の誕生日を迎える正門良規へのバースデーサプライズ企画「サプライズ！ドッカンドッカンバースデー！！」を決行することだった。

何も知らない正門を「メンバーの昼ごはんの買い出し」というニセ企画で現場から連れ出し、その隙に末澤誠也、小島健、佐野晶哉の3人が全長60メートルの爆破コースでスタンバイ。佐野が正門役を務めたリハーサルでは、正門の動きをシミュレーションしながら入念な打ち合わせが行われた。

買い出しから戻った正門は、ブレイバーンと怪人ナイトギレーニのカッコいいツーショット写真を撮影するため、指示されるがままにカメラを構えるが、突如、轟音とともに火薬が爆発！ さらに、爆炎の奥からは「シャドーダークネス怪人軍団」が大量に出現。状況が飲み込めないまま、逃げるように走り出す正門。その背後で次々と爆発が起こり、歓喜の火柱が上がる。20代最後の、規格外のバースデー祝いの模様をぜひ見逃さないようにしよう。

■メンバーコメント

■プライベート感満載！Aぇ! groupの冬休みがTELASAで配信決定

さらに、12月27日の放送終了後から、TELASA限定コンテンツ『ちょっとひと息、Aぇ!時間～もっとAぇ!旅いきますねん～』にて、栃木旅の様子が配信開始。

ド派手な爆破企画とは打って変わって、Aぇ! groupの4人が栃木県をゆる～く満喫する「冬休み旅」。 往路の特急「スペーシアX」ではテンションが上がり、一発ギャグで盛り上がる男子校のようなノリが炸裂する。旅の道中では、末澤念願の陶芸体験や、東武ワールドスクウェアでの世界一周旅行（？）に加え、メンバー全員での入浴シーンも!? お互いの背中を流し合ったり、なぜか「カカトの角質ケア」で盛り上がったりと、仲睦まじい姿は必見だ。

さらに、旅館の部屋ではカメラを片手にお互いを撮影し合ったり、布団に入って語り合ったりと、プライベート感満載。飾らない4人の絆と笑顔がたっぷり詰まったスペシャルコンテンツをぜひチェックしよう。

■メンバーコメント