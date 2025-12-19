フリーアナウンサーの渡辺渚さんが2025年12月18日にインスタグラムを更新し、寄せられる批判的な声に対する自身の心境を明かした。

「嘘を塗り重ねて事実を歪めようとする人もいる」

渡邊さんは笑顔で撮影した自身の写真を公開し、「悲しい顔をしていれば、『いつまでもPTSDをネタにして生きるな』と言われるし、笑っていたら『詐病だ、嘘つきだ』と言われる」と寄せられる自身への批判に言及した。

こうした批判について渡邊さんは、「どんな仕事をしても批判的なことばかり言う人はいるし、私がどんなに真っ当な正しいことを言っても、嘘を塗り重ねて事実を歪めようとする人もいる」と指摘した。

その上で渡邊さんは、「結局どんな顔して生きてようが、どちらにしろ難癖をつけられる。ならば、私は笑顔で生きていたい」とつづった。

「真っ暗な数年間を過ごした」

渡邊さんはフジテレビアナウンサー時代の23年7月に休養に入り、24年8月に退社、その後、10月以降に受けたインタビューで、PTSDを発症していることを公表していた。

渡邊さんは「ご飯も食べられず、まともに歩くこともできなくなって、怖くて外に出られなかったり、働けなくなって社会から孤立したり、生きている意味なんてないように感じたり、真っ暗な数年間を過ごした」と振り返りつつ、「戻れるなら、病気になる前の自分に戻りたいし、仕事だって失いたくなかった」と率直な思いを明かした。

また、「普通に働き続けて、夢や目標もそのままに、何の恐怖もない生活を送りたかった。けど、どれだけ願ってもそれは叶わない」とし、「だからせめて、もう誰かに私の人生を規定させれたくない。搾取されたくない。最近、フォトエッセイ『透明を満たす』を久しぶりに読み直して、そんなことを思ってました」とつづっていた。