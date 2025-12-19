【WWE】RAW（12月15日・日本時間16日／ペンシルバニア・ハーシー）

【映像】女子レフェリーの髪をつかみ…実際の様子

もはや手が付けられない暴れっぷりの日本人女子王者組が暴走。観客席からの驚きの奇襲に加え、制止に入ったレフェリーすら力で排除する凶行に、ファンから「レフェリー暴行」「やりすぎだろ」と大ブーイングが巻き起こった。

WWE女子タッグ王者のカブキ・ウォリアーズ（アスカ＆カイリ・セイン）が大暴れした。次期挑戦者のリア・リプリー＆イヨ・スカイの仲良しコンビを卑劣な手段で蹂躙し、その矛先は騒動の制止に入った女性レフェリーにまで向けられ、会場は騒然となった。

カイリは事前映像で、挑戦者で元仲間のイヨを初めて公に「裏切り者！」と断罪した。その後、リアとイヨの入場シーンで、一般客に扮して潜伏していたアスカがバリケード越しにグリーン・ミスト（毒霧）をリアの顔面へ噴射。視界を奪われたリアをリングへ引きずり込むと、王者組による一方的な制裁が開始された。

ここまでは荒れた女子戦線のおなじみのワチャワチャ乱闘セグメントだが、この日の“カブキ”の暴れっぷりは度を越えたものとなった。この騒動の制止に入ったレフェリーのジェシカ・カーに対し、アスカが一切の躊躇なく正面から膝蹴りを叩き込み、マットに沈めた。髪を掴み、膝蹴りを一閃させた非道な振る舞いに、ABEMAの解説を務める週刊プロレス・井上光記者は「ベルト巻いたまま暴れてますよ」と興奮気味にコメント。一方でファンからは「ジェシカねき…」「レフェリーが…」と倒れたジェシカを案ずる声や、「レフェリー暴行」「やりすぎだろ」といった驚きの反応が相次いだ。

実はレスラーとしての経歴も持つジェシカだけに「ジェシカやってまえ」と反撃を期待する声も上がり、海外ファンからも「アスカは完全に一線を越えた」「これこそがヒールに必要な熱だ」と賛否両論が渦巻いた。

客席からの奇襲、毒霧、そしてレフェリーへの膝蹴り。このところ週ごとにやることがエスカレートしているカブキ・ウォリアーズが今回見せた一連の行動は、単なる挑発の域を超え、手段を選ばない「過去イチでタチが悪いカブキ・ウォリアーズ」をアピールする絶好の機会となった。2026年の「RAW」初回となる1月5日（日本時間1月6日）に行われるWWE女子タッグ王座戦は、今年の恨みを持ち越した遺恨に満ちた闘いとなりそうだ。（ABEMA／WWE『RAW』）