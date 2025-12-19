石原良純、京都で撮った写真が“まさかの人物”の実家近くだった！長嶋一茂は別荘に現れた珍客を公開

12月19日（金）放送の『ザワつく！金曜日』では、『ザワつく！大晦日』の決戦前“最後の大一番”が開催される。

【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！

絶品グルメを2つ目の前に出されたら、人はどちらを選ぶのか――老若男女約1000人に大調査し多数派はどちらかを当てる「ザワつく！究極の2択」。

今回はバージョンアップし、これまでのスイーツ対決を勝ち抜いてきた3品“パンケーキVSシュークリームVSチーズケーキ”で競う「ザワつく！究極の3択」が開催される。

「究極の2択」最大の特徴は、正解すると賭けたポイントの倍を獲得できる“一発逆転ルール”だが、今回は『ザワつく！大晦日』の決戦前、最後の大一番ということもあり、大逆転も可能な特別ルールを設定。正解したら賭けた分の3倍のポイントをゲットできることに。

現在、ポイント数トップの高嶋ちさ子は、この特別ルールに「ひどいよ！」と文句を言うが、「私はスイーツの女王だから」と今回のお題に自信満々。

年間チャンピオンに向けて、いよいよポイント戦線も大詰めだが、長嶋一茂、石原良純、ちさ子の“ザワつくトリオ”はそれぞれどれを選び、どのくらいポイントを賭けるのか？

また番組では、良純が京都で撮影した写真を公開。すると撮影場所がサバンナ・高橋茂雄の実家の近くだと判明する。

さらに、一茂が別荘で撮影したという、珍しい映像を公開。それは庭にサルの群れが現れて…。