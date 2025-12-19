³ÚÅ·¡¦½¡»³¡¡Í··â¥Õ¥ë¥¤¥Ë¥ó¥°&ÂÇ·â¥¿¥¤¥È¥ëÌÜÉ¸¡¡¡ÖÂÇ¤Æ¤ë¥·¥ç¡¼¥È¡×¤ÇÀ¾²¬°ÊÍè16Ç¯¤Ö¤ê²÷µó¤À
¡¡1Ç¯ÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿³ÚÅ·¡¦½¡»³¤¬³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥¯¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢2400Ëü±ßÁý¤ÎÇ¯Êð4000Ëü±ß¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡£¡Ö1Ç¯´Ö¡¢1·³¤ÎÉñÂæ¤Ç¥±¥¬¤Ê¤¯Àï¤¤È´¤¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡122»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨¡¦260¡¢3ËÜÎÝÂÇ¡¢27ÂÇÅÀ¡£¿·¿Í²¦¤ÏÆ¨¤·¤¿¤¬¡¢µ¬ÄêÂÇÀÊ¤ËÅþÃ£¤·¡¢¿·¿ÍÍ··â¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï81Ç¯¤ÎÀÐÌÓ¡ÊÀ¾Éð¡Ë°ÊÍè44Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤Ë¤âÁª½Ð¡£Íèµ¨¡¢2Ç¯ÌÜ¤Î¥¸¥ó¥¯¥¹¤Ë¡ÖÉÔ°Â¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤ò¤É¤¦¹îÉþ¤¹¤ë¤«¤À¤±¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¿§»æ¤Ë¤Ï¡Ö¥Õ¥ë¥¤¥Ë¥ó¥°½Ð¾ì¡×¤Èµ¤·¤¿¡£¼éÈ÷¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤Í··â¼ê¤ÎÃ£À®¤Ï18Ç¯¤Î¹Åç¡¦ÅÄÃæ¡¢À¾Éð¡¦¸»ÅÄ¤¬ºÇ¸å¤À¡£¡ÖÂÇ¤Æ¤ë¥·¥ç¡¼¥È¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¡ÖÁ´¤ÆÁÀ¤¨¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¤¬¡¢¶á¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤ÏºÇÂ¿°ÂÂÇ¤ä¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡×¤È½é¤ÎÂÇ·â¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Ë¤â°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£Í··â¤Ç¥Õ¥ë¥¤¥Ë¥ó¥°½Ð¾ì¤·¡¢ÅðÎÝ¤äºÇ¹â½ÐÎÝÎ¨¤Ê¤É¤ò½ü¤¯¼çÍ×¤ÊÂÇ·â¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢10Ç¯¤Ë¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ÈºÇÂ¿°ÂÂÇ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿À¾²¬¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡Ë°ÊÍè¡¢16Ç¯¤Ö¤ê¤Î²÷µó¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Ç¯ÌÀ¤±¤Ë¤ÏÄ¹ºê¸©Æâ¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¹Ô¤¤¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤È¼éÈ÷¤Î´ðÁÃÎý½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤Ø¡¢Ëý¿´¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ê²ÖÎ¤¡¡ÍºÂÀ¡Ë