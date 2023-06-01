¡Ø¶Ç¤Î¥è¥Ê¡ÙÂ³ÊÔ¥¢¥Ë¥áÀ©ºî·èÄê¡ªÁ°ºî¤«¤é10Ç¯·Ð¤ÆÈ¯É½¡¡¸¶ºîÌ¡²è¤Ï´°·ë¤ÇÏ¢ºÜ16Ç¯¤ËËë
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ø¶Ç¤Î¥è¥Ê¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¤¬À©ºî¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¸¶ºîÌ¡²è¤¬ËÜÆü19ÆüÈ¯Çä¤ÎÏ¢ºÜ»ï¡Ø²Ö¤È¤æ¤á¡Ù2¹æ¡ÊÇòÀô¼Ò¡Ë¤Ë¤ÆºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¡¢Æ±»ï¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£2015Ç¯ÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áºÇ½ª²ó¤«¤é10Ç¯·Ð¤ÆÂ³ÊÔÈ¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥¥ã¥éÂç½¸·ë¡ª¥¢¥Ë¥áÂ³ÊÔ³Ú¤·¤ß¡Ø¶Ç¤Î¥è¥Ê¡Ù¥¤¥é¥¹¥È
¡¡2009Ç¯¤ËÏ¢ºÜ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Æ±ºî¤Ï¡¢»×¤¤¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿½¾·»¡¦¥¹¥¦¥©¥ó¤ÎËÅÈ¿¤ÇÉã²¦¤ò»¦¤µ¤ì¤¿²¦½÷¥è¥Ê¤¬¡¢Î®Ï²¤Î¿È¤È¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¤è¤êÀ®Ä¹¤·¡¢±¿Ì¿¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¡£
¡¡¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÏÎß·×1500ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤ºîÉÊ¤Ç¡¢2014Ç¯¡Á15Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢2016Ç¯¤Ë¿·³ÀÎ¤º»¼ç±é¡¢2018Ç¯¤ËÀ¸¶ðÎ¤Æà¼ç±é¤ÇÉñÂæ²½¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤â¾å±é¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜÆü19ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø²Ö¤È¤æ¤á¡Ù¤Ë¤Æ¸¶ºîÌ¡²è¤¬Ï¢ºÜ16Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¤¿¤¬¡¢¥«¥é¡¼¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Æ¡ÖÂ³ÊÔ¥¢¥Ë¥áÀ©ºî·èÄê¡ª¡×¤ÈÈ¯É½¡£Â³Êó¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤È¹ðÃÎ¤µ¤ì¡¢¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡Ø¶Ç¤Î¥è¥Ê¡Ù¡ª¡ª°ú¤Â³¤±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
