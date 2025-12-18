TBS系日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」が12月14日に最終回を迎え、クライマックスのレースシーンが大きな反響を呼んでいる。物語の終盤、有馬記念を舞台に描かれた一戦で、芦毛の競走馬・ビッグホープが見せた走りが、競馬ファンの間で話題となった。

【画像】日曜劇場に“ラスボス”ルメール登場！ 実力馬への突然の乗り替わりにネットざわつく「配役がガチ」「リアルすぎる」

ドラマの最終回では、中山競馬場を思わせる舞台設定の中、芦毛のビッグホープが大きく出遅れ、最後方からレースを進める展開が描かれた。白い馬体が直線で一気に加速し、先行するロイヤルファミリーに大外から並びかける。その走りは、出遅れから豪快に差し切るレースで知られる“白い怪物”ゴールドシップを想起させるもので、放送直後から競馬ファンの間で強い既視感を呼んだ。

【画像】最終回の有馬記念シーン（画像はTBS系ドラマ「ザ・ロイヤルファミリー」公式Instagramより引用）

この最終回について、SNSユーザーからは「ゴルシゴルシと話題なので何だろう？ と思ったらアレか…！ もう最高でした！ 全話見て良かった！」「YouTubeでゴルシ動画見るのが日課なんだけどロイヤルファミリーからゴルシにたどり着いた人々がいて胸アツ」「ロイヤルファミリーの最終回の1番最後のシーンに影響されてゴールドシップの有馬記念を何度も見てる」「ビッグホープに、日高の白いアレことゴールドシップの幻覚が見えた人がかなりいたようで……」といった声が寄せられている。