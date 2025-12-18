＜小1の壁を避ける＞年長で幼稚園から保育園への転園はかわいそう？仕事を探したいんだけど
引っ越しや園の方針が合わないなどの理由で、幼稚園や保育園を転園することは珍しくないですよね。ママスタコミュニティには「年長で幼稚園から保育園に転園ってかわいそうかな？」というタイトルで、こんな投稿がありました。投稿者さんは自分の都合で、お子さんを幼稚園から保育園に転園させることについて悩んでいます。
投稿者さんのお子さんは今、年中です。投稿者さんが仕事を始めるタイミングで、お子さんを今の幼稚園から保育園に転園させようかと考えているそう。しかし卒園まであと1年というタイミングと、仕事という親都合で転園させることに「これでいいのかな」と思い、ママたちに意見を求めていました。
年長で、幼稚園から保育園への転園はかわいそうなの？
投稿者さんの事情を知ったママたちからは、反対派と賛成派それぞれの意見が寄せられていました。
反対派の意見を見てみると、「入園してからずっと一緒だったお友達と離れるのはかわいそう」と考える人が多いようです。そのため卒園まで待って小学生になってからお仕事を始めることを推奨する人も。
「小学校に入学してから仕事を探すほうが大変」という意見も。小学校に入って仕事をするには、たいていの場合、学童保育を利用しなければいけません。その申し込みにはすでに仕事をしていることが前提など、さまざまな条件があります。その困難さは「小1の壁」と言われており、逆にお子さんが小学生になって仕事を辞めるママもいるほどです。年長の時点で早めに仕事を始めておくというのは、今後のキャリアや収入において必要とも言えます。
「今の幼稚園に在籍して預かり保育を利用しながら働く」という案も出ていましたが、長期休みの預かりが難しかったり、保育料が高額になったりとなかなか簡単にはいかないでしょう。仕事をすることが優先なのであれば、保育園の転園も仕方ないという意見も寄せられていました。
幼稚園から保育園への転園には課題があるかも
ママたちが心配していたのは、「幼稚園から保育園への転園」という点でした。幼稚園と保育園では園での過ごし方やカリキュラム、ルールなどがまったく違っており、そこに子どもが慣れるのが最大の課題とも言えます。これは幼稚園のお友達と離れ離れになることよりも、子どもにとっては大きな壁かもしれません。年長さんに上がるタイミングでの転園ですから、お昼寝があるのかどうか、小学校に上がるためにお勉強をするのかどうかなど、事前に確認しておいたほうがいいでしょう。転園した後に「これなら転園しなければよかった」と後悔することのように、転園予定の保育園について下調べは必須ではないでしょうか。
幼稚園時代の転園は本人も覚えていないかも！親都合なら割り切ることも必要
投稿者さんは「親の都合で転園させるなんてかわいそうかな？」と悩んでいます。しかし転勤などを理由に幼稚園や保育園、さらには小学校を転校する子どもも珍しくありません。もちろん転園しないほうが子どもの負担はなくて済みますが、そこは割り切るしかないでしょう。それよりも転園してからのお子さんをどうフォローして、早く慣れさせるかを考えたほうがいいのではないでしょうか。実際に自分自身や子どもが幼稚園の頃に転園したことがあるママからは、「当時のことは全然覚えていない」「すぐに慣れた」という体験談も寄せられていました。
筆者も引っ越しのために子どもが年長になるタイミングで、4年間登園した保育園から、別の保育園に転園しました。「たった1年しか通わない保育園で卒園アルバムなんて」「前の保育園のお友達と離れ離れにさせてしまってごめん」と、子どもに対して申し訳なく思っていました。しかし子どもは転園後すぐに新しい保育園に慣れ、そんな心配は杞憂に終わりました。そして夏を過ぎた頃には、前の保育園のお友達の写真を見せても「これ誰だっけ？」と顔と名前すら憶えていない子もちらほら。子どもの順応性に驚かされました。また転園によって新しくお友達を作るコミュニケーションスキルも培われたので、小学校に上がってからも自分からどんどん話しかけて、すぐにお友達を作ってきました。投稿者さんも仕事の都合は仕方ないことですから、不安な面ばかり考えず、どのようにお子さんを順応させていくかと前を向いてほしいです。
文・AKI 編集・有村実歩
『私が仕事をしたくて来年度から保育園に変えようかと検討している。子どものことを考えるとやめるべきか。小学校に入ってからだと働けないかなと思って、年長に上がるタイミングがいいのかなって。私の都合』
転園・反対派
『お友達と離れるのがかわいそうではあるよね。来年年長ならもう1年待って、小学校上がってからではダメなの？』
『幼稚園のままで延長保育を使って、なんとか短時間の勤務で調整できないの？』
転園・賛成派
『預かり保育だと預かり時間が短いし、行事の日や春休み、冬休みが預けられない園もあるもんね』
『小学校に入ると早帰りもあって仕事を探すのは大変だから、保育園のうちに探すのはあり！』
『逆にうちは引っ越しで保育園から幼稚園に変わったけど、幼稚園と保育園って全然違うんだなと思ったよ。保育園は自由遊びでそれぞれやることはバラバラが多かったけど、幼稚園はクラスで何か集中してやる時間が多かった。先生の人数も違う。小学校に上がったとき、幼稚園で慣れている子はスムーズにいけるんだなと思った。昼寝の心配は、年長の後期あたりからは昼寝はなくなる園が多いみたいだけどね。それまでは寝れないのに活動させてもらえずに、無駄な時間にはなるかも』
『親の都合で転園はよくあるし、仕方ないと思う。そこは割り切ったほうがいいよ。学区内の転園なら逆に友達が増えていいかもよ』
『私自身は父の転勤で、子どもは離婚に伴う引っ越しで、そのタイミングで園が変わった。私自身は当時のことはあまり覚えていないし、子どもも同様。そのときは戸惑うだろうし、前の園の友達と別れる寂しさもあるだろうけど、子どもの順応性は高いし、そんなに気にしなくていいと思う。経験者はそう思う』
『子どもの頃、親の転勤で別の幼稚園なら変わったことならある。意外と大丈夫だった。もちろん子どもの性格にもよるだろうけど』
『幼児期の転園は案外問題ないよ。よほど順応に時間のかかるタイプでなければ大丈夫』
