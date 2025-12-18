久しぶりに顔を合わせる家族との再会は、本来なら安堵と喜びに満ちた時間のはずです。しかし、高齢の親が1人暮らしを続けるなかで、日常の些細な「変化」が静かに積み重なり、ある日、突然“違和感”として姿を現すことがあります。ある女性が直面したケースをみていきます。

半年ぶりの帰省で発覚した「実家の異常」

「泥棒が入ったのかと思いました。でも、よく見ると違うんです。部屋を埋め尽くしていたのは、きれいに洗われた『ゴミ』でした」

都内在住のパート主婦、山中直子さん（53歳・仮名）。九州・宮崎県の実家で一人暮らしをする父・里中昭二さん（82歳・仮名）は、元銀行員。几帳面で厳格、曲がったことが大嫌いな性格でした。母が亡くなってからも「自分のことは自分でやる」と気丈に振る舞い、直子さんもその言葉を信じていました。

正月以来、半年ぶりに実家に帰省した直子さん。玄関を開けると、そこには異様な光景が広がっていました。

「廊下の両脇に、白い壁ができているんです。近づいて見ると、それはスーパーの発泡スチロールの食品トレーでした。きれいに洗って、乾かして、紐で縛った束が、何百、何千と積み上げられていて……」

リビングに入ると、状況はさらに深刻でした。テーブルの上には、ヨーグルトやプリンの空きカップがタワーのように積まれ、床には折りたたまれたレジ袋、古新聞、そして「いつか使うかもしれない」と取っておいた菓子折りの空き箱が、迷路のように配置されていたのです。家の中は「モノ」で窒息しそうな圧迫感がありました。

「お父さん、これどうするの？ ゴミの日、忘れてるの？」

直子さんが古新聞の束に手をかけた瞬間でした。奥の部屋から出てきた昭二さんが、血相を変えて怒鳴りつけたのです。

「触るな！ それはまだ使えるんだ！」

普段は温厚な父の、聞いたこともないような怒声でした。

「『トレーは工作に使える』『新聞は野菜を包むのにいる』って。でも、そんなの使い切れる量じゃありません。私が『ただのゴミじゃない！』と言って袋に入れようとしたら、『お前は物を粗末にするのか、出ていけ！』と突き飛ばされて……」

昭二さんの主張は、「もったいない」「資源を大切にする」という正論でした。しかし、その正義感が暴走していたのです。

「父は昔からしっかりした人でしたが、年齢とともに偏屈になっていったというか。最近、そんな傾向が強まった気がします……」

“きれいなゴミ”に埋もれて座る父。そこに、威厳あるかつての姿はありませんでした。

「性格」ではなく「病気」の可能性も…

山中さんの父親のように、生活空間を圧迫するほど物を溜め込み、捨てることに激しい苦痛や怒りを感じる状態は、「ためこみ症（ホーディング障害）」という精神疾患の可能性があります。単なる「もったいない精神」や「性格の問題」ではなく、脳の機能障害によって「物の価値を正しく判断できない」「整理の意思決定ができない」状態に陥っているかもしれないのです。

環境省『令和4年度「ごみ屋敷」に関する調査報告書』によると、全市区町村の38.0％が「ごみ屋敷」事案を認知しており、認知件数は5,224件に達しました。そのうち居住者が65歳以上の高齢者である割合は51.2％と過半数を占めています。 高齢になるほど、配偶者との死別や退職による社会的孤立が深まり、その寂しさを埋めるように「モノ」への執着が強まると考えられています。

家族が「汚いから」と一方的に捨てれば、親は自分の存在そのものを否定されたと感じ、余計に殻に閉じこもってしまいます。まずは「病気や老化のサインかもしれない」と冷静に捉え、地域包括支援センターなどの専門家に相談することが、解決への第一歩となります。

［参考資料］

環境省『令和4年度「ごみ屋敷」に関する調査報告書』