接戦を制した琉球ゴールデンキングスがEASLグループ2勝目…日本人選手3人が2ケタ得点と奮起

12月17日に沖縄サントリーアリーナで「東アジアスーパーリーグ（EASL）2025－26シーズン」グループBが行われ、琉球ゴールデンキングスがマカオ・ブラックベアーズ（マカオ）と対戦した。

第1クォーター開始1分37秒に先発出場のヴィック・ローがベンチに退くアクシデント。追いかける展開が続き、21－24と3点のビハインドを背負った。

第2クォーターは開始から脇真大、松脇圭志、崎濱秀斗の連続得点を挙げるなど、日本人選手の奮起で逆転に成功。それでも、残り2分28秒から0－6のランを許すと、41－43でハーフタイムを迎えた。

第3クォーターは8点ビハインドで迎えた残り4分54秒に岸本隆一が3ポイントシュートを沈めると、佐土原遼、アレックス・カークも加点。佐土原は同2分18秒、同1分37秒に長距離砲を沈め、琉球は63－59と試合をひっくり返した。

最後の10分間も接戦が繰り広げられるなか、試合終了残り43秒に岸本が5点差に広げる3ポイントを成功。直後にカークのダンクで試合を決定づけた。

最終スコア87－81で2連勝を飾り、グループ2勝1敗。カークが16得点9リバウンド5アシスト、ジャック・クーリーが10得点11リバウンドを挙げたほか、佐土原が19得点9リバウンド、岸本が18得点、脇が11得点5アシスト、松脇が9得点5リバウンドと、日本人選手4人で57得点をマークした。

なお、琉球は1月21日に敵地でマカオ・ブラックベアーズと再戦する。

■試合結果



琉球ゴールデンキングス 87－81 マカオ・ブラックベアーズ



RGK｜21｜20｜22｜24｜＝87



MBB｜24｜19｜16｜22｜＝81