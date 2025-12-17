駐大阪総領事による暴言に、傍若無人なレーダー照射。中国政府や軍の横暴が目に余ることはいまさら言うまでもないが、「煙たがられる中国」は民間レベルでも広がりを見せている。舞台はお隣の韓国。中国人観光客の“テロ”に非難の嵐が吹き荒れているという。

【写真を見る】「中国人は雪の中にポイ捨てする」 白川郷の惨状

「韓国では9月末、中国本土からの3人以上の団体観光客を対象に、来年6月末までの期間限定措置としてビザ免除が始まりました」

とは、在韓ジャーナリストの金敬哲氏である。

「さっそく10月は対前年比約20％増、11月は26.8％増と、訪韓中国人が急増しました。デパート御三家の一つ『新世界百貨店』の免税店と明洞店では中国人の来客数が90％増え、売り上げは40％アップ。韓国銀行の試算では、中国人観光客が100万人増えるごとに国内のGDPが0.08ポイント押し上げられるという。だから政府は中国人に来てほしいのです」（同）

観光業界などは、ビザ免除措置の期限を延長するよう政府へ申し入れているという。ところが、

「一般市民は中国人を決して歓迎していません。実は今回のビザ免除措置には、60％以上の国民が反対しています」（同）

というのも、

「もっぱらマナーの悪さが批判されています。10月以降、中国人観光客の“行状”はメディアでたびたび取り上げられてきました」（金氏）

その金氏が続けて、

「中でも、観光地での中国人の排泄行為が大きな問題になっています。ソウルにある朝鮮時代の王宮『景福宮』の石垣の下で、中国人の男女が並んで排便をする姿が撮影され、ニュースでも取り上げられました。また世界遺産である済州島の漢拏山でも、子どもが排便していたと報じられている。こうした行為は、特に韓国の若者から“排便テロ”と非難されています」

中国人観光客が押し寄せる浅草

“困った隣人”に眉をひそめているのは日本だけではない。

「週刊新潮」2025年12月25日号 掲載