MLBサンディエゴ・パドレスの松井裕樹（30）が、結婚7周年を迎えたことを自身のInstagramで報告し、ファンから祝福の声が寄せられている。投稿では、妻で女優の石橋杏奈（33）との写真が公開され、穏やかな雰囲気が注目を集めている。

公開された写真には、海辺を背景に、松井と石橋が手をつなぎながら笑顔で歩く姿が収められている。自然光に包まれた柔らかな色合いの中で、リラックスした表情を浮かべる2人の姿が印象的だ。松井は投稿で「結婚7周年」「毎日が楽しいのはあなたのおかげです」と感謝の言葉を添えており、夫婦の変わらぬ関係性が伝わってくる。節目を迎えた今もなお、互いを思いやる様子に、温かな反応が広がっている。

【画像】結婚7周年を報告した松井夫妻（画像は松井裕樹公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「なんかお二人似てる 夫婦って似てくるんですかね」「めっちゃいい写真 結婚記念日おめでとうございます」「結婚記念日おめでとうございます とっても素敵な写真ですし、松井くんのとっても嬉しそうな顔が、奥様のことが大好きなんだーってわかります」「すごく良い写真ですね！」といった祝福の声が寄せられている。