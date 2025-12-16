帰宅時間に、できたての一皿を。スマート予約で暮らしを変える【ティファール】の電気圧力鍋がAmazonに登場中‼
煮込みも炒めも、ボタンひとつで完成する。時短と本格を両立する一台【ティファール】の電気圧力鍋がAmazonに登場!
ティファールの電気圧力鍋は、圧力調理によって食材に素早く火が通り、調理時間を最大で1/3まで短縮できる一台。
帰宅後でも煮込み料理がすぐに作れる高温調理に加え、スマート予約調理機能を搭載。食材をセットしておけば、外出中でも調理が進み、帰宅時間に合わせてできたての料理が楽しめる。調理後は最適な温度で保温し、仕上げに再加熱することで、予約時間に合わせた完成を実現する。
煮込み・炒め・発酵・ベイク・ゆでるなど、12種類の調理モードに対応し、定番からこだわりレシピまで幅広く対応。見やすいタッチパネル式ディスプレイと、ワンプッシュで圧力を抜ける排出ボタンにより、操作も簡単。
内なべには汚れがつきにくいセラミックコーティングを施し、食洗機にも対応。スチーム洗浄機能で鍋やふた、パッキングのにおいも蒸気で除去でき、衛生面にも配慮されたアイテムだ。
