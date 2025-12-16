ヒコロヒー、ハイテンション芸人の超“塩対応”に大ブーイング「腹立つ！」

12月14日（日）の『有吉クイズ』では、芸能人のライブ配信にリアルタイムでコメントして反応をもらうことを目指す企画「ライブ配信でレスもらえるかクイズ」が放送された。

ふだんテレビ番組などではテンション高くギャグを披露する芸人が配信で見せた“違う顔”に、スタジオではブーイングが巻き起こり…。

【映像】「いつも全力でやってくれるやん！」スタジオが嘆いたワタリ119の配信

今回は、芸能人のライブ配信を覗き見する企画。スタジオから有吉弘行ら出演者たちが正体を明かさずリアルタイムでコメントし、配信者から反応をもらえれば成功となる。

収録時間帯にライブ配信をおこなっていたのは、内間政成（スリムクラブ）や長友光弘（響）ら芸人や、りんごちゃんなどモノマネタレントたち。

そのなかにワタリ119の配信を発見すると、有吉の指示でワタリのギャグである「レスキュー！」と尾形貴弘（パンサー）の持ちネタ「サンキュー！」を合わせた「レスキューサンキュー！」という書き込みでレスゲットを狙った。

しかし、ワタリはコメントを一瞥するもスルー。意外な反応に藤田ニコルは「え、ウザい」とつぶやき、ヒコロヒーも「いつものワタリじゃないってことなんだね」と残念そう。

このあと、課金つきでコメントしてもワタリは無反応。ヒコロヒーは「ワタリがこんなわけないんやから。こんな塩対応して」とワタリへの期待を口にしたが、再度「レスキューサンキュー！」と書き込んでもワタリはぼそっと「レスキューだっつーの」とつぶやくのみ。これにはスタジオも「いつも全力でやってくれるやん」と苦笑する。

なんとか応えてもらおうと「アメリカから見てます！」とコメントしてみるも、ワタリは「アメリカから見てるんだ。そうなんだ。頑張れ」とテンション低めに触れたのみ。スタジオは「こいつ！」「腹立つな！」と大ブーイングだった。