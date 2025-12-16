Photo: 小原啓樹

身近なツールだけに良いものを使いたい。

AIやクラウドなどPC環境の進化が著しい昨今ですが、昔から変わらず存在しているコレには、僕かなりこだわっています。

それはズバリ、マウス。

良いマウスを使う＝PCにかかわる体験すべてをレベルアップさせるという持論がありまして、良いマウス探しは常にやっています。条件としては、使用感が快適なことと、作業効率がアップすること。

Photo: 小原啓樹

そんな僕のアンテナが最近とらえたのがエレコムの「Precisionist USB無線/Bluetoothマウス」でした。

まずは体験していただきたい「高速スクロール」

一見するとシンプルなデザインのマウス。でも使ってみると、ユーザー側の「こういう動きをしてくれるとありがたい」という要素を見事に備えているのです。

その最たるものが、スクロールの快適さ。

Photo: 小原啓樹

「Precisionist USB無線/Bluetoothマウス」には、ホイールの回転スピードによって、1行ずつスクロールするか、高速で一気にスクロールするかが自動で切り替わる「スマート高速スクロール」機能が搭載されています。これ、ほんっとに賢い！

例えば長文の資料を読解する状況を考えてみましょう。

僕はライターという仕事柄、ページ数が膨大な資料とは毎日のように向き合っています。つまり、スクロールする機会が多い。

資料を読んでいると1行ずつじっくり読みたいときもあるし、一気に数十ページ進めたいときもある。そんなとき「スマート高速スクロール」の挙動は気持ちに呼応した動きをしてくれるんですよ。

スプレッドシートを使ってやってみますので、ぜひ大画面で行番号に注目してください。

高速で回転させると一気に数百行スクロールでき、ゆっくり動かすと1行ずつ進むのが分かると思います。

この、自分が求めている進み具合とスクロールがシンクロする体験は、見た目には地味ですがとても快適です。まさにスマートなスクロール。指先と耳に感じる「シャーッ」というホイールの回転も心地良い。

資料の読解だけでなく、膨大な素材から画像や動画を探すクリエイター、長いソースコードと向き合うプログラマーなど、頻繁にロングスクロールするすべての人に味わってもらいたい機能です。

細部まで抜かりのない設計の数々

もちろん、スクロール以外の操作性も優れていますよ。

Photo: 小原啓樹

スクロールの次に僕が気に入っているのが静音クリック。静音系のものって「押した感」が物足りないときもあるんですが、「Precisionist USB無線/Bluetoothマウス」はクリックしたときに絶妙な「押した感」があります。それでいてカチカチ鳴らないから、ミーティング時やカフェでの作業時も音を気にすることなく操作ができるのです。

Photo: 小原啓樹

ユーザーが機能をアサインして使えるボタンは合計8つ。左右クリック、右利きの親指側に2つのボタン、ホイールは押し込みのほか左右に傾ける「チルトホイール」、そして中央のファンクションボタン。これ全部が静音設計です。

Photo: 小原啓樹

チルトホイールは軽い力で操作でき、指の動きも最小限ですみます。横スクロールをアサインしておけば、スプレッドシートのような縦横のスクロールが混在する資料も自在に動き回れますよ。

Photo: 小原啓樹

「Precisionist USB無線/Bluetoothマウス」の読み取りセンサーには、従来型のUltimate Blue LEDセンサーを進化させた高性能IR LEDセンサー（丸で囲んだ部分）を搭載。

このセンサーのマウスは初めて使ったのですが、トラッキング性能がよくて自分の「エイム力」（ゲームで、敵を正確に速く狙い撃つ能力）がアップした気がしますね。しかもこのセンサーは省電力にも貢献しているとのことです。

Photo: 小原啓樹

光で読み取るマウスは、ガラス面ではうまく反応しない。そんな僕の常識をひっくり返すかのように、ガラス面でも全く問題なく操作できました。外出先など、マウスパッドを持っていけない状況ではガラステーブルで作業するシーンもあるので、これは心強い。

Photo: 小原啓樹

底面にはUSBレシーバーを格納。これをPCのUSB-A端子に挿せば2.4GHzでの無線接続が可能です。

もちろんBluetooth接続もできます。Bluetooth接続は2台まで対応。USB接続と合わせて3台のマルチペアリングに対応するので、PC、タブレット、スマホなどを同じマウスで操作できます。

Photo: 小原啓樹

USB、Bluetooth（1）、Bluetooth（2）は、黒いファンクションボタンの下、アイコンが描かれている部分を押して選んでください。

バッテリーに関しては、USB Type-Cでの充電式。フル充電で最長10か月も連続使用が可能です。ほぼ充電のことは意識せず使える感覚でしょう。省電力、偉大です。

これぞ、心地よさにダイレクトアタックするマウス

Photo: 小原啓樹

これまでいろいろなマウスを触ってきましたが、マウスってスペックだけ見ても使用感がなかなかイメージできないデバイスなんですよね。それだけ人の手は繊細ってことなんだと思います。

でも、これほどまで触っていて心地良さを感じられるマウスは、初めてかもしれません。特に「スマート高速スクロール」はアイデアも操作性もすんごい！ これでもう、豆粒のようなスクロールバーをクリックしなくてもいいんだ…！

快適な使い心地と、作業効率の向上。「Precisionist USB無線/Bluetoothマウス」は、僕が求めていたこれらの要素を見事に、あまりにも見事に実現してくれました。

Photo: 小原啓樹

カラーバリエーションはホワイトとブラックの2色。マウスに少しでもこだわりがある人ならば、使ってすぐに「あ、これは良いマウスだ」と分かってもらえるはずです。

また、写真にちらっと写っているキーボードも、このマウスと同じ「Precisionist」シリーズのもの。こちらも精密な打鍵感が心地よいのでマウスと併せてチェックしてみてください。

