乃木坂46 梅澤美波 2nd写真集『透明な覚悟』（光文社／2026年2月3日発売）から書店特典の絵柄が公開された。

【画像】乃木坂46 梅澤美波の2nd写真集『透明な覚悟』、特典ポストカード18種をチェック

梅澤美波は、1999年1月6日生まれ、神奈川県出身。 2016年9月に、乃木坂46の3期生オーディションに合格し、活動を開始。2023年2月より、3代目キャプテンに就任。2024年4月から『CLASSY.』のレギュラーモデルを務めている。近年では、舞台『キングダム』や映画『九龍ジェネリックロマンス』に出演するなど、俳優としても注目を集めている。

今作は、梅澤にとって5年ぶりとなる2冊目の写真集。グループのキャプテンに就任し、26歳となった彼女の“今”を丁寧に切り取った作品だ。梅澤自身も、衣装や撮りたい写真のアイデアを積極的に提案し、スタッフと意見を交わしながら制作を進めたという。撮影はイタリア各地で行われ、世界遺産チンクエテッレや芸術の街フィレンツェを巡りながら、雑誌『CLASSY.』（光文社）のレギュラーモデルとしても活躍する彼女ならではのファッショナブルな衣装を披露。さらに、美脚を生かした大胆なランジェリーカットや、キャプテンとしての普段の姿からは見せない無邪気な表情まで、多彩な魅力が収められており、リアルで「等身大の梅澤美波」に出会える一冊となっている。

このたび発表された写真集の書店特典は、折り目なしB3ポスターとポストカードだ。ポストカード特典は、セブンネットショッピング（限定カバー版のみ）、HMV（※HMV&BOOKS SHIBUYAを除く）、楽天ブックス（通常版のみ）、タワーレコード、TSUTAYA、SHIBUYA TSUTAYA、紀伊國屋書店、丸善ジュンク堂書店、くまざわ書店、未来屋書店・アシーネ、三省堂書店、書泉・芳林堂書店、有隣堂、ブックファースト、NICリテールズ（※TSUTAYA屋号店舗・一部店舗を除く）、ヨドバシカメラ マルチメディア京都、コーチャンフォー、乃木坂46Mobileの全18書店で用意されている。

折り目なしB3ポスターは、セブンネットショッピング（通常版のみ）、HMV&BOOKS SHIBUYA、星野書店 近鉄パッセ店の3書店で付属する。梅澤は「特典の写真も、それぞれ時間をかけて選ばせてもらいました」とコメントしており、いずれも厳選されたカットであることがうかがえる。

▪️梅澤美波コメント

「特典の写真も、それぞれ時間をかけて選ばせてもらいました。いろんな表情といろんなスタイリングが見られると思います。等身大だったり、大人っぽかったり、無邪気だったり...。どれを選んでもらっても私のいろんな面を楽しんでもらえるはずです!」(梅澤美波)

（文＝リアルサウンド編集部）