【サンリオ】「はぴだんぶい」がふわふわ素材のフェイス巾着に♪
サンリオの「はぴだんぶい」たちがふわふわ素材のフェイス巾着になってカプセルトイに登場する。使うたびに笑顔になれる、キュートなアイテムを手に入れよう！
☆フェイスデザインが可愛い新作巾着をチェック！（写真8点）＞＞＞
サンリオの6にんの男のコで結成したユニット『はぴだんぶい』が、ふわふわな触り心地のフェイス巾着になってカプセルトイに登場！
「ハッピーになりたい男子たち、V字回復をねらう」という意味を込め結成された『はぴだんぶい』のキャラクターは、「ハンギョドン」「バッドばつ丸」「ポチャッコ」「タキシードサム」「あひるのペックル」「けろけろけろっぴ」。
ご紹介する新アイテムは、そんな「はぴだんぶい」たちのキュートで格好いいお顔をそのままデザインに落とし込んだ、フェイス巾着だ。
ふわふわの触り心地とパステルカラーの色合いに癒される本アイテムは、底面にマチがあるので、たっぷり収納出来て実用性もバツグン。
「はぴだんぶい」と一緒なら、毎日がもっとハッピーになるはず♪
2025年12月中旬から順次、全国のカプセルトイコーナーに展開されるので、ぜひこの機会にゲットしてください！
（C）2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660339
