¥Þ¥óU¤Ç½Ð¾ìµ¡²ñ¸º¾¯¡£20ºÐÍË¾³ô¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ë½è¶ø¡£»Ø´ø´±¤ÏÂÐÏÃ¤Ë±þ¤¸¤ë¹½¤¨¡Ö¤â¤·¥³¥Ó¡¼¤¬»ä¤Î¤È¤³¤í¤ËÍè¤ÆÏÃ¤¬¤·¤¿¤¤¤È¸À¤¦¤Ê¤é¡Ä¡×
¡¡¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î¥ë¥Ù¥ó¡¦¥¢¥â¥ê¥à´ÆÆÄ¤¬¡¢½êÂ°¤¹¤ëMF¥³¥Ó¡¼¡¦¥á¥¤¥Ì¡¼¤Îµî½¢¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£±Ñ±ÒÀ±ÊüÁ÷¡ØSky Sports¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼°é¤Á¤Î20ºÐ¤Ï¡¢2023Ç¯£±·î¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢ÍâÇ¯¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¡¢EURO2024¤Ë¤â»²Àï¡£·è¾¡¤Î¥¹¥Ú¥¤¥óÀï¤Ç¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢½Ö¤¯´Ö¤Ë¤½¤ÎÌ¾¤òÀ¤³¦¤ËÃÎ¤é¤·¤á¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ç¤â½ÅÍ×ÀïÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯11·î¤Ë¥¢¥â¥ê¥à´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¤¹¤ë¤È¡¢½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¸º¾¯¡£º£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç°ìÅÙ¤âÀèÈ¯¤¬¤Ê¤¯¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î10»î¹ç¤Î¤ß¤À¡£
¡¡¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÎÌ¤Íè¤òÇØÉé¤¦¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥ä¥ó¥°¥¹¥¿¡¼¤¬¡¢ÉÔ¶ø¤ò¤«¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÂåÉ½¤«¤é¤â±ó¤¶¤«¤ê¡¢ËÜ¿Í¤Ï¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÊóÆ»¤â¤¢¤ë¡£
¡¡Åß¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÇÆ°¤¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡£¥á¥¤¥Ì¡¼¤Î½è¶ø¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤¿¥¢¥â¥ê¥à´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö¤â¤·¥³¥Ó¡¼¡Ê¥á¥¤¥Ì¡¼¡Ë¤¬»ä¤Î¤È¤³¤í¤ËÍè¤ÆÏÃ¤¬¤·¤¿¤¤¤È¸À¤¦¤Ê¤é¡¢»ä¤ÏÈà¤ÈÏÃ¤ò¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÂÐÏÃ¤Ë±þ¤¸¤ë¹½¤¨¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¥³¥Ó¡¼¤Ë²¿¤ò¸À¤¦¤Ä¤â¤ê¤«¤Ï¤³¤³¤Ç¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤Î·ï¤ÇÈà¤¬»ä¤Î¤È¤³¤í¤ËÏÃ¤·¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤è¡£»ä¤Ï¤¿¤À¡¢¼«Ê¬¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤Ï¹¬¤»¤Ç¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤·¡¢Ã¯¤â¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌÜÉ¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÃ¯¤Î½õ¤±¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡ÛÀäÀ¤¤ÎÈþ½÷¤¬¤º¤é¤ê¡ª £Ã¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤Î¡È¸µÎø¿Í¡õ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡É¤¿¤Á¤òÇ¯Âå½ç¤Ë°ìµó¸ø³«¡ª
¡¡¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼°é¤Á¤Î20ºÐ¤Ï¡¢2023Ç¯£±·î¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢ÍâÇ¯¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¡¢EURO2024¤Ë¤â»²Àï¡£·è¾¡¤Î¥¹¥Ú¥¤¥óÀï¤Ç¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢½Ö¤¯´Ö¤Ë¤½¤ÎÌ¾¤òÀ¤³¦¤ËÃÎ¤é¤·¤á¤¿¡£
¡¡¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÎÌ¤Íè¤òÇØÉé¤¦¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥ä¥ó¥°¥¹¥¿¡¼¤¬¡¢ÉÔ¶ø¤ò¤«¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÂåÉ½¤«¤é¤â±ó¤¶¤«¤ê¡¢ËÜ¿Í¤Ï¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÊóÆ»¤â¤¢¤ë¡£
¡¡Åß¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÇÆ°¤¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡£¥á¥¤¥Ì¡¼¤Î½è¶ø¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤¿¥¢¥â¥ê¥à´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö¤â¤·¥³¥Ó¡¼¡Ê¥á¥¤¥Ì¡¼¡Ë¤¬»ä¤Î¤È¤³¤í¤ËÍè¤ÆÏÃ¤¬¤·¤¿¤¤¤È¸À¤¦¤Ê¤é¡¢»ä¤ÏÈà¤ÈÏÃ¤ò¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÂÐÏÃ¤Ë±þ¤¸¤ë¹½¤¨¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¥³¥Ó¡¼¤Ë²¿¤ò¸À¤¦¤Ä¤â¤ê¤«¤Ï¤³¤³¤Ç¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤Î·ï¤ÇÈà¤¬»ä¤Î¤È¤³¤í¤ËÏÃ¤·¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤è¡£»ä¤Ï¤¿¤À¡¢¼«Ê¬¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤Ï¹¬¤»¤Ç¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤·¡¢Ã¯¤â¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌÜÉ¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÃ¯¤Î½õ¤±¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡ÛÀäÀ¤¤ÎÈþ½÷¤¬¤º¤é¤ê¡ª £Ã¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤Î¡È¸µÎø¿Í¡õ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡É¤¿¤Á¤òÇ¯Âå½ç¤Ë°ìµó¸ø³«¡ª