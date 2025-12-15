

横浜流星、染谷将太、橋本愛、中村蒼、風間俊介、高橋克実が14日、都内で開催された大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」最終回！ありがた山スペシャル〜パブリックビューイング＆トークショー〜に登壇。約2万8600人の応募から選ばれた、倍率約34倍というプラチナチケットを手にした約900人のファンと共に、１年間の集大成となる感動のフィナーレを分かち合った。

【写真】「べらぼう」最終回！ありがた山スペシャルで観客に手を振る橋本愛

2025年の幕開けとともにスタートした物語が、ついに完結。１年間の集大成を見届けたばかりの観客を前に、キャスト陣が撮影の裏側を語り合った。

蔦重の妻・ていを演じた橋本は、「感無量の一言です。皆さんとこうして最終回を迎えるのは、一生に一度あるかないかの貴重な体験。森下先生をはじめ、チーム全体から『おてい』という最高のギフトを頂いた気分です」と、役と向き合った日々を回顧。「１年間見続けてくださり、本当にありがとうございました」と深々と感謝を伝えた。

会場が一気に沸いたのは、撮影中の“秘話”が明かされた場面だ。橋本が「言っていいのか迷うんですが…」と前置きしつつ、「横浜（蔦屋重三郎役）さんが本番中、リハでも聞いたことがない『イケボ（イケてるボイス）』で突然話し出す時があるんです」と主演の“アドリブ”を暴露。「あれは一体？」と詰め寄る橋本に対し、横浜からは意外な答えが返ってきた。

「実は、映画『HOKUSAI』で蔦屋重三郎を演じられた阿部寛さんへのリスペクトを込めてやっていました」と、まさかの“阿部寛オマージュ”であったことが判明すると、会場からは驚きとともに大きな歓声が上がった。

イベントの最後、橋本は自身の心に深く刻まれたセリフを挙げ、「『遊びじゃないからこそ、遊びにするんだ』という蔦重さんの生き様、信念、美学が詰まった最終回。素敵な感情に包まれることを祈っています」とメッセージを送り、締めくくった。