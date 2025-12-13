日本発スキンケア「hada to kokoro」誕生！忙しい女性に寄り添う保湿ケア

韓国コスメのセレクトや代理店として人気ブランドを見つめ続けてきたセキドから、待望のオリジナルスキンケアブランド「hada to kokoro（肌と心）」が誕生。2025年12月12日より直営店で先行発売され、その後は全国のバラエティストアやドラッグストアにも展開予定です。肌の調子と心の満足感の両方を大切にする、忙しい女性に寄り添う新シリーズとして注目されています♡

働く女性へ届ける“肌と心”の新ケア

「hada to kokoro（肌と心）」は、20～30代の働く女性が求めるリアルなスキンケアニーズから生まれたブランド。

韓国コスメを知り尽くしたセキドが、日本人の肌に合う処方やテクスチャー、香りを追求し、Made in Japanならではの信頼感と品質を両立させました。

ブランドのコンセプトは「きれいの好循環」。肌が整うことで心まで軽くなり、毎日のケアが楽しみに変わるような心地よさを目指しています。

全3アイテムのラインナップをチェック

オールインワンクリーム化粧水



価格：2,970円（税込）

独自の非水乳化法による“水のようなクリーム”が特徴。化粧水・乳液・美容液・クリームの4役1をこれ1本で叶え、角質層2まで潤いを届けます。忙しい日のスキンケアにもぴったりの1本です。

内容量：90ml

香るジャムボディスクラブ



価格：4,290円（税込）

やさしいミルクシュガースクラブで角質をオフしながら潤いもチャージ。ガラクトミセス培養液3とセイヨウナシ果汁発酵液3によって、洗うほどなめらかな肌に導きます。

香りに包まれるケア時間が楽しみに♪

内容量：150g

とろける生感ボディクリーム



価格：4,290円（税込）

スフレのようにとろける“生感”テクスチャーが魅力。ベタつかず軽やかなのに長時間保湿し、ガラクトミセス培養液3×マカデミア種子油3で乾燥によるざらつきやハリ不足*4をケア。

全身がしっとりとツヤのある仕上がりへ。

内容量：130g

*1 化粧水・乳液・美容液・クリームとしての役割を兼ねること

*2 肌の最表面のこと

*3 保湿成分

*4 乾燥による

毎日のケア時間を心まで満たす存在に

忙しい毎日でも、肌に触れる時間が少しでも心地よいものであってほしい。そんな想いから誕生したhada to kokoroは、使用感や香りにこだわった“心まで整うスキンケア”。

オールインワンクリーム化粧水、ボディスクラブ、ボディクリームの3アイテムが、肌の調子を整えながら心にも余裕をくれるように寄り添ってくれます。

新しいケア習慣として、あなたの毎日に取り入れてみてはいかがでしょうか♡