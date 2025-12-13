¡Ö¤¦¤Ã¡¢µ¤»ý¤Á°¡Ä¡×ÅÇ¤¯¤Û¤ÉÁÔÀä¤Ê¤¤¤¸¤á¤ò¼õ¤±¤¿¾¯½÷¤¬¡È¹¬¤»¤Ê¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡É¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÊª¸ì¤ËÎÞ¤¹¤ë¡Úºî¼Ô¤Ë¿Ö¤¯¡Û
¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à
¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¥Ö¥í¥°¡Ö¤æ¤Ã¤Ú¤Î¤æ¤ëÌ¡²è¥Ö¥í¥°¡×¤äInstagram( @yuppe2)¤Ç¡¢¥¨¥Ã¥»¥¤Ì¡²è¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ëÌ¡²è²È¤Î¤æ¤Ã¤Ú¤µ¤ó¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢2021Ç¯12·î¤«¤é¼¹É®¤·¤Æ¤¤¿¡Ö¿Æ¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿»ä¤¬ÆüËÜ°ì¹¬¤»¤Ê¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÏÃ¡×¤Ï´°·ë¸å¡¢ÅÅ»Ò½ñÀÒ¤¬È¯Çä¡£ÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö(¤Û¤«¤Î¿Í¤Ë¤â)ÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤¬º£¤Î»þÂå¤ËÂÐ¤·¤Æ¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢»þ¡¹ÆÉ¤ßÊÖ¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤¬ÉÁ¤¤¤Æ¤¢¤ëÌ¡²è¡×¤Ê¤É´¶Æ°¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ ¼«Ê¬¤ÎÁÔÀä¤Ê¿ÍÀ¸¤ò¡Ö¤«¤ï¤¤¤¯ÉÁ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È´î¤Ö¹¬¤»¤Ê¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡¦¥¥è¤µ¤ó
ËÜºî¤Ï¡¢ºî¼Ô¤æ¤Ã¤Ú¤µ¤ó¤ÎÁÄÊì¡¦¥¥è¤µ¤ó¤ÎÍÄ¾¯´ü¤Ë¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤¤¿½ÐÍè»ö¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Éã¤Î»à¤òµ¡¤Ë½ÇÉã¤Î²È¤ØÍÜ½÷¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¥¥è¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤³¤ÇÍÜÊì¤«¤é¤ÎÍýÉÔ¿Ô¤Ê¤¤¤¸¤á¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤À¡£²È»ö¤ò²¡¤·¤Ä¤±¤é¤ì¡¢¤´ÈÓ¤âËþÂ¤Ë¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤Æü¡¹¤Î¤Ê¤«¡¢¤ä¤¬¤Æ¸¶°øÉÔÌÀ¤ÎÓÒÅÇ¤Ë¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡Ä¡£
¥Ö¥í¥°¤ÎÏ¢ºÜ¸å¤ËÅÅ»Ò½ñÀÒ²½¤µ¤ì¤¿ËÜºî¡¢¡Ö¿Æ¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿»ä¤¬ÆüËÜ°ì¹¬¤»¤Ê¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÏÃ¡×¡£ºî¼Ô¤Î¤æ¤Ã¤Ú¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¥è¤µ¤ó¤«¤é¤Î´¶ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÊì¤¬Ì¡²è¤ò¥×¥ê¥ó¥È¥¢¥¦¥È¤·¤¿¤â¤Î¤ò¤¿¤Þ¤Ë¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤´é¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤È´î¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£²ÈÂ²¤Ï´¶ÁÛ¤ò¸ì¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ö¤¤Ã¤ÈÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡×¤È¡¢¤æ¤Ã¤Ú¤µ¤ó¤Ï¾Ð¤Ã¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
½ñÀÒ²½¤ÎÊó¹ð¤ò¤·¤¿¤È¤¤Î²ÈÂ²¤ÎÈ¿±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢³§¤¬¤È¤Æ¤â´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤æ¤Ã¤Ú¤µ¤ó¤ÎÌ¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤Î¤Ê¤«¤Ç1ÈÖ¹¥¤¤ÊÌ¡²è¤À¤«¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥¥è¤µ¤óËÜ¿Í¤Ï¡Ö¤¦¤ì¤·ÃÑ¤º¤«¤·¡×¤ÎÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ç¤â¡Ö1ÈÖ´î¤ó¤À¤Î¤ÏÊì¿Æ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂçÂÎ¤¬¤ªÃã¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é¥¥è¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤òË°¤¤ë¤Þ¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤æ¤Ã¤Ú¤µ¤ó¤¬¥¥è¤µ¤ó¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¡£Â¤¬¼å¤Ã¤Æ¤¤¤Æ°ì½ï¤Ë¤ª¤Ç¤«¤±¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤ªÃã¤ò²¿ÇÕ¤â°û¤ß¤Ê¤¬¤é¡Ö¥¥è¤µ¤ó¤¬Á´ÉôÏÃ¤·ÀÚ¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤º¤Ã¤ÈÊ¹¤Ìò¤ËÅ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
ÁÔÀä¤Ê·Ð¸³¤ò½Å¤Í¤¿¾¯½÷¡¦¥¥è¤µ¤ó¤¬¡¢¤ä¤¬¤Æ¡ÖÆüËÜ°ì¹¬¤»¤Ê¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡×¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Îµ°À×¡£¤½¤Î¶¯¤µ¤ÈÍ¥¤·¤µ¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£¶½Ì£¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ï¤¼¤ÒÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡¦²èÁüÄó¶¡¡§¤æ¤Ã¤Ú(@yuppe2)
