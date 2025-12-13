¿ÈÂÎ¤Ï²¿¤È¤â¤Ê¤¤¤Î¤ËÅÇ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï!?


¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¥Ö¥í¥°¡Ö¤æ¤Ã¤Ú¤Î¤æ¤ëÌ¡²è¥Ö¥í¥°¡×¤äInstagram( @yuppe2)¤Ç¡¢¥¨¥Ã¥»¥¤Ì¡²è¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ëÌ¡²è²È¤Î¤æ¤Ã¤Ú¤µ¤ó¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢2021Ç¯12·î¤«¤é¼¹É®¤·¤Æ¤­¤¿¡Ö¿Æ¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿»ä¤¬ÆüËÜ°ì¹¬¤»¤Ê¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÏÃ¡×¤Ï´°·ë¸å¡¢ÅÅ»Ò½ñÀÒ¤¬È¯Çä¡£ÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö(¤Û¤«¤Î¿Í¤Ë¤â)ÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤¬º£¤Î»þÂå¤ËÂÐ¤·¤Æ¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢»þ¡¹ÆÉ¤ßÊÖ¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤¬ÉÁ¤¤¤Æ¤¢¤ëÌ¡²è¡×¤Ê¤É´¶Æ°¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¤½¤ó¤ÊÏÃÂê¤Î¡Ö¿Æ¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿»ä¤¬ÆüËÜ°ì¹¬¤»¤Ê¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÏÃ¡×¤Îºî¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤æ¤Ã¤Ú¤µ¤ó¤Ë¡¢ËÜºî¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¤æ¤Ã¤Ú¤µ¤ó¤Î¼Â¤Î¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¢¤ë¥­¥è¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£

¢£ ¼«Ê¬¤ÎÁÔÀä¤Ê¿ÍÀ¸¤ò¡Ö¤«¤ï¤¤¤¯ÉÁ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È´î¤Ö¹¬¤»¤Ê¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡¦¥­¥è¤µ¤ó

²¿¤ò¤·¤Æ¤â¡¢ÍÜÊì¤ËÊ¸¶ç¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¶ì¤·¤¤Æü¡¹


¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢¥­¥è¤ÏÅÇ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦


ÅÇ¤¯¤³¤È¤¹¤éÅÜ¤é¤ì¤ë¤«¤â¡Ä¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¥­¥è


ËÜºî¤Ï¡¢ºî¼Ô¤æ¤Ã¤Ú¤µ¤ó¤ÎÁÄÊì¡¦¥­¥è¤µ¤ó¤ÎÍÄ¾¯´ü¤Ë¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤­¤¿½ÐÍè»ö¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Éã¤Î»à¤òµ¡¤Ë½ÇÉã¤Î²È¤ØÍÜ½÷¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¥­¥è¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤³¤ÇÍÜÊì¤«¤é¤ÎÍýÉÔ¿Ô¤Ê¤¤¤¸¤á¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤À¡£²È»ö¤ò²¡¤·¤Ä¤±¤é¤ì¡¢¤´ÈÓ¤âËþÂ­¤Ë¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤Æü¡¹¤Î¤Ê¤«¡¢¤ä¤¬¤Æ¸¶°øÉÔÌÀ¤ÎÓÒÅÇ¤Ë¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡Ä¡£

¥Ö¥í¥°¤ÎÏ¢ºÜ¸å¤ËÅÅ»Ò½ñÀÒ²½¤µ¤ì¤¿ËÜºî¡¢¡Ö¿Æ¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿»ä¤¬ÆüËÜ°ì¹¬¤»¤Ê¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÏÃ¡×¡£ºî¼Ô¤Î¤æ¤Ã¤Ú¤µ¤ó¤Ï¡¢¥­¥è¤µ¤ó¤«¤é¤Î´¶ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÊì¤¬Ì¡²è¤ò¥×¥ê¥ó¥È¥¢¥¦¥È¤·¤¿¤â¤Î¤ò¤¿¤Þ¤Ë¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤´é¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤È´î¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£²ÈÂ²¤Ï´¶ÁÛ¤ò¸ì¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ö¤­¤Ã¤ÈÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡×¤È¡¢¤æ¤Ã¤Ú¤µ¤ó¤Ï¾Ð¤Ã¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£

½ñÀÒ²½¤ÎÊó¹ð¤ò¤·¤¿¤È¤­¤Î²ÈÂ²¤ÎÈ¿±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢³§¤¬¤È¤Æ¤â´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤æ¤Ã¤Ú¤µ¤ó¤ÎÌ¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤Î¤Ê¤«¤Ç1ÈÖ¹¥¤­¤ÊÌ¡²è¤À¤«¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥­¥è¤µ¤óËÜ¿Í¤Ï¡Ö¤¦¤ì¤·ÃÑ¤º¤«¤·¡×¤ÎÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ç¤â¡Ö1ÈÖ´î¤ó¤À¤Î¤ÏÊì¿Æ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£

¡ÖÂçÂÎ¤¬¤ªÃã¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é¥­¥è¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤òË°¤­¤ë¤Þ¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤æ¤Ã¤Ú¤µ¤ó¤¬¥­¥è¤µ¤ó¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¡£Â­¤¬¼å¤Ã¤Æ¤¤¤Æ°ì½ï¤Ë¤ª¤Ç¤«¤±¤Ï¤Ç¤­¤Ê¤¤¤¬¡¢¤ªÃã¤ò²¿ÇÕ¤â°û¤ß¤Ê¤¬¤é¡Ö¥­¥è¤µ¤ó¤¬Á´ÉôÏÃ¤·ÀÚ¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤º¤Ã¤ÈÊ¹¤­Ìò¤ËÅ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£

ÁÔÀä¤Ê·Ð¸³¤ò½Å¤Í¤¿¾¯½÷¡¦¥­¥è¤µ¤ó¤¬¡¢¤ä¤¬¤Æ¡ÖÆüËÜ°ì¹¬¤»¤Ê¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡×¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Îµ°À×¡£¤½¤Î¶¯¤µ¤ÈÍ¥¤·¤µ¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£¶½Ì£¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ï¤¼¤ÒÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£

¼èºà¶¨ÎÏ¡¦²èÁüÄó¶¡¡§¤æ¤Ã¤Ú(@yuppe2)

