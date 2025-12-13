この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

LINE専門家のひらい先生が運営するYouTubeチャンネル「ひらい先生のらくらくLINE教室」が、「【見逃し厳禁】LINE隠しスタンプを完全無料でゲットする方法！【2025年下半期最新版】」と題した動画を公開。LINEの公式スタンプショップには掲載されていない、いわゆる「隠しスタンプ」を完全無料で手に入れる簡単な方法を紹介した。



動画でひらい先生氏が解説する方法は、LINEアプリ内ではなく、スマートフォンのウェブブラウザを使用する。まず、検索エンジンで「LINE 無料スタンプ」というキーワードで検索することが第一歩だと説明した。



検索を実行すると、結果の上位に「LINE無料スタンプ＆隠しスタンプ一覧」といった、無料スタンプの情報をまとめたサイトが表示されるという。このサイトにアクセスすると、現在ダウンロード可能な無料スタンプが一覧で確認できると、ひらい先生氏は続ける。紹介された画面には、多種多様なキャラクターのスタンプが多数並んでいた。



これらのスタンプは全て無料でダウンロードできるが、その多くは企業の公式アカウントを「友達追加」することが入手条件となっている。つまり、ユーザーは広告や情報を受け取る代わりに、スタンプを無料で利用できるという仕組みだ。



ひらい先生氏は、この方法を使えば、定期的に更新される最新の無料スタンプを簡単に見つけられると指摘。普段使っているスタンプに飽きてしまった人や、コミュニケーションの幅を広げたい人にとって、知っておいて損はないテクニックだろう。少しの手間でお気に入りのスタンプが見つかるかもしれないこの方法、一度試してみてはいかがだろうか。