【天秤座】週間タロット占い《来週：2025年12月15日〜12月21日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年12月15日〜12月21日）の【天秤座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『恋愛面では自分の強さを実感します』
｜総合運｜ ★★★☆☆
大事なものを守ったり目的を達成させるために、隠しごともしていきます。でも、それは純粋で真剣な気持ちゆえの良い隠しごとだったりするでしょう。仕事や公の場では常にライバルを意識して戦っていきます。気を休めるタイミングはあまりないでしょう。
｜恋愛運｜ ★★★★☆
ちょっとやそっとのことでは、動揺しなくなってくるでしょう。落ち込んだり悩んだりするより、既に取得済みの相手へのノウハウを活用していきます。シングルの方は、恋愛の楽しさを沢山知っている人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手がどうしても傷つきたくないモードです。
｜時期｜
12月16日 目線が変わる ／ 12月20日 自己反省
｜ラッキーアイテム｜
香辛料
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞