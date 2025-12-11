LG エレクトロニクス・ジャパンは、4K有機ELテレビ「OLED C5M」シリーズを12月中旬より順次発売する。

【画像】4K有機ELテレビ「OLED C5M」シリーズ外観

「OLED C5M」シリーズは、有機ELによる色表現と独自のリアルタイムAIプロセッサーを搭載している。AIを用いた機能としては、コンテンツに最適な映像やサウンドを提案する「AI映像プロ」と「AIサウンドプロ」に加え、AIを活用したパーソナライゼーションにも対応している。

他にも、映像のホワイト領域だけを検出してよりフレッシュで明るく見えるよう補正する「Precision Picture Pro」と、映像の臨場感はそのままに会話をより聞き取りやすく補正する「Precision Sound Pro」といった、コンテンツをより楽しくする機能も搭載されている。

応答速度0.1msにVRR適用時には4K画質で144Hzのリフレッシュレートに対応するなど、ゲーミング用途も想定した性能を持っている。

「OLED C5M」シリーズは48型、55型、65型、77型の4パターンで展開され、55型が12月より登場し、他は2026年1月より順次発売される予定だ。

（文＝リアルサウンドテック編集部）