ものは捨てなくていい！古堅純子さんが片づけでなによりも大事にしていること
【画像で見る】きれいにしまうことよりも、戻しやすいかどうかが大事！おもちゃの収納場所
家族のピンチを数多く救ってきた幸せ住空間セラピスト・古堅純子さんがレタスクラブの読者をレスキュー！ 今回は、「子育てに追われ片づける余裕がない...」という渡邉さんのリビング・ダイニングをスッキリさせます。
教えてくれたのは▷古堅純子さん
幸せ住空間セラピスト。5000軒以上のお片づけの経験から、独自の古堅式メソッドを確立。著書累計は70万部を超え、テレビや雑誌などでも幅広く活躍。YouTubeチャンネル「週末ビフォーアフター」は、登録者数39万人以上の人気を誇る（2025年9月時点）。『古堅純子の片付け事件簿 〜家族のピンチをズバッと解決！〜』（KADOKAWA）
『レタスクラブ』読者の渡邉さん
夫と6歳、2歳の息子、0歳の娘の5人で、3階建ての3LDKに住む。現在は育児休暇中。「とにかくものが多く、特に子どものおもちゃがあふれかえっているのが悩み。娘も生まれたばかりで片づけられませんが、長男が小学校に上がり、育児休暇が明けるまでになんとかしたい！」
■景色を変えるためにリビング・ダイニングをお片づけ
古堅さんが片づけで何よりも大切にしているのが、毎日目にする部屋の景色をスッキリさせること。特に家族が過ごすリビング・ダイニングの景色を変えるのが最優先！ お悩み解決のヒントも満載です。
■【お悩み解決のヒント】ものは捨てなくていい！ 寄せて、埋めて、隠すで空間に見合うものだけを残そう
片づけで最初につまずきがちなのがものの処分。渡邉さんも、まずはおもちゃの仕分けから。
「景色を変えるために、まずは日常的に『使わないもの』や『捨てられないもの』を家の中のへき地に寄せて、埋めて隠す。部屋に残った今『使うもの』は、使う場所の近くに隠すだけ。捨てなくても、きれいな景色は作れます！」（古堅さん）
リビング・ダイニングにあるおもちゃを全部出して……
⇒よく遊ぶおもちゃだけを残す
⇒それ以外は隠せる部屋に移動！
POINT！いったん寄せて埋めたものは時間ができたときに手をつけて
リビング・ダイニングの使わないおもちゃを隠した部屋は、いずれ子ども部屋にしたいという渡邉さん。
「景色を変えるためにここに移動しましたが、家のスペースに対して、ものが多いのが実情。時間や心に余裕ができたときでいいので、捨てたり譲ったりと処分を検討してみて」
■【お悩み解決のヒント】片づけは戻すことが大事！簡単に戻せれば散らからない
ものが散らかるのは、ものが多すぎる以外に、戻す場所が遠く離れているから。
「収納はきれいにしまうことよりも、戻しやすいかどうかが大事。もともと隅におもちゃが積んで置いてあり、遊ぶ場所から離れていたので、戻すのが面倒になっていたんです。今、遊ぶおもちゃを厳選したら、遊ぶ場所の近くに戻す場所を作り、戻す習慣を身につけて」
POINT！収納するときは景色の見え方も意識して
扉の中にものを隠せない場合、家族がよくいる場所からものが見えないようにするのも大切。
「ものが視界に入らない生活にすることで、心にゆとりが生まれるんです。どうしてもおもちゃを置きたいなら、景色の見え方に気をつけながら収納場所を決めてみて」
＊ ＊ ＊
一旦散らかったものを寄せて景色を変えることで、散らかった部屋を見ながら生活するストレスがグッと軽減されますね！
撮影／三佐和隆士
文＝徳永陽子